(di Katherine Puce) In un mercato competitivo come quello di oggi, restare fermi ti fa perdere caselle. È questo che rende necessario per un’azienda riuscire non solo a investire nella propria azienda e nel proprio circuito di rapporti, ma a guardarsi intorno. Bisogna sempre più saper guardare oltre il proprio palazzo per resistere ai possibili colpi che la concorrenza può infliggere, ma anche per prevedere e garantirsi in anticipo fette di mercato e investimenti necessari per crescere ed affermarsi nel proprio comparto.

Agire per non scomparire

Per questo molte aziende scelgono sempre più spesso di unirsi, acquisire o collaborare. Spesso ci chiediamo o troviamo anche bizzarro vedere certe collaborazioni, ma si nasconde molto di più, diversi tipi di strategie. In particolare, esistono differenze significative tra una fusione, un’acquisizione e una joint venture. Rappresentano infatti strategie molto diverse e che, una volta adottate, impattano in maniera e peso differente sull’identità dell’azienda. Inoltre, lanciano precisi messaggi che mostrano all’esterno una chiara visione di crescita.

Fusioni e joint venture: tra unioni strategiche e alleanze a tempo

Una scelta importante è la fusione, che equivale a una sorta di matrimonio tra pari, ovvero due aziende decidono di unirsi e dare vita a una nuova entità unica, con una governance condivisa e obiettivi comuni. L’obiettivo è quello di ridurre i costi ma anche posizionarsi più facilmente e con meno ostacoli nel mercato globale. La difficoltà, però, risiede nella preparazione che un’azienda deve portare avanti, riuscendo a consolidare i propri rapporti interni. Quindi essere già una realtà stabile, dove persone, culture e strategie simili già convivono.

Se invece si ricerca una collaborazione legata solo al conseguimento di un progetto, senza puntare all’unione definitiva con un’altra realtà, allora le imprese decidono di optare per le joint venture. Quest’ultime sono dunque un po’ alleanze a tempo che tatticamente possono servire per dividersi i rischi di un nuovo prodotto o di una nuova tecnologia che si vuole lanciare nel mercato. Sembra non avere ostacoli in quanto più libera, ma è proprio la possibilità maggiore che l’alleanza venga sciolta, proprio perché meno vincolata.

Acquisizione: scalate che concentrano potere

Infine, l’acquisizione, spesso confusa con la fusione, è una delle più gettonate negli ultimi anni e soprattutto dalle big tech. Quest’ultime vanno a sfruttare sempre più queste operazioni per concentrare il proprio monopolio. Ad esempio, hanno acquisito centinaia di piccole imprese, da Instagram a WhatsApp fino a DeepMind. Questo con la promessa di integrare soluzioni e talenti. Riescono in realtà a condurre una scalata per controllare nuove tecnologie o neutralizzare un concorrente. Nella pratica, questo porta a un controllo che ha già permesso e rischiato alle grandi aziende del web di eliminare potenziali concorrenti, blindare i propri ecosistemi e rafforzare il controllo su dati e utenti.

Dunque, non si parla mai solo di termini tecnici ma di veri e propri strumenti finanziari e leve strategiche che ridisegnano il volto dei settori industriali. Dietro ogni operazione c’è una scelta di visione che deve essere monitorata. Autorità regolatorie e opinione pubblica devono prestare attenzione a come e perché queste imprese agiscono, per evitarne monopoli che diventino limitanti.