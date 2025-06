Il quadro economico cinese di maggio 2025 si presenta con luci e ombre, offrendo un’istantanea complessa della seconda economia mondiale. Mentre alcuni indicatori mostrano un rallentamento, altri sorprendono positivamente, delineando uno scenario in chiaroscuro per gli analisti e gli operatori di mercato.

Produzione Industriale e Investimenti: Un Freno Imprevisto

I dati pubblicati stamane dal Bureau of Statistics cinese rivelano un rallentamento della produzione industriale. A maggio, la crescita si è attestata al 5,8% su base annua, un dato inferiore sia al 6,1% registrato ad aprile sia al 5,9% previsto dagli economisti. Questa flessione porta la crescita da inizio anno al 6,3%, leggermente al di sotto del 6,4% precedente.

Anche gli investimenti delle imprese hanno mostrato una dinamica più debole del previsto, con un incremento del 3,7%. Questo dato si posiziona al di sotto del 4% atteso e del risultato del mese precedente, suggerendo una possibile cautela nelle decisioni di spesa delle aziende.

Vendite al Dettaglio: La Spinta dei Consumi

In controtendenza, il settore delle vendite al dettaglio ha superato le aspettative, offrendo un segnale incoraggiante sulla ripresa dei consumi interni. A maggio, i consumi hanno registrato un incremento del 6,4% su base annua, un balzo significativo rispetto al 5,1% di aprile e ben al di sopra delle stime di mercato, che prevedevano un rallentamento al 4,9%. Dall’inizio dell’anno, le vendite totali hanno visto un’accelerazione, raggiungendo il +4,06% rispetto al +3,73% del periodo precedente. Questo dato suggerisce una ritrovata fiducia dei consumatori, elemento cruciale per il riequilibrio dell’economia cinese verso un modello più trainato dalla domanda interna.

Disoccupazione in Calo: Un Dato Positivo per il Mercato del Lavoro

Un ulteriore elemento positivo emerge dal fronte del lavoro: il tasso di disoccupazione è sceso al 5%, in miglioramento rispetto al 5,1% del mese precedente e contro le attese che lo davano stabile al 5,1%. Questa contrazione della disoccupazione contribuisce a un clima di maggiore stabilità sociale e potrebbe ulteriormente sostenere la propensione al consumo delle famiglie.

In sintesi, mentre il motore industriale mostra qualche segno di affaticamento e gli investimenti aziendali procedono con cautela, la resilienza dei consumi e il miglioramento del mercato del lavoro suggeriscono una transizione in atto nell’economia cinese. Resta da vedere come questi diversi segnali si tradurranno nel prossimo futuro e quale direzione prenderà la politica economica di Pechino per sostenere la crescita.