Prolim, leader mondiale nelle soluzioni di trasformazione digitale in ambito PLM (Product Lifecycle Management), Cloud e Intelligenza Artificiale Industriale, celebra con orgoglio il suo ventesimo anniversario. L’azienda festeggia due decenni di fornitura di soluzioni tecnologiche all’avanguardia e di promozione dell’innovazione per i clienti di tutto il mondo.

Dalla Visione Imprenditoriale alla Presenza Globale

Fondata nel 2005 da Prabhu Patil, Prolim è cresciuta da un’audace visione imprenditoriale a un partner globale di fiducia per le aziende Fortune 1000. La sua influenza si estende su settori chiave come l’automotive, l’aerospaziale, la sanità, la produzione, l’energia e i settori governativi. Oggi, Prolim vanta una solida presenza globale, con 15 uffici in 7 paesi e 4 continenti, e un team dinamico di oltre 600 professionisti. L’azienda ha ricevuto più di 40 riconoscimenti nel settore e serve con orgoglio oltre 1.700 clienti, supportandoli nell’innovazione e nel miglioramento dell’efficienza operativa e della redditività.

Il Futuro tra AI e Resilienza Aziendale

“È un momento di orgoglio celebrare 20 anni di PROLIM”, ha dichiarato Prabhu Patil, Fondatore e CEO di PROLIM. “Questo viaggio è stato alimentato dalla fiducia dei nostri clienti, dalla dedizione del nostro team globale e dal nostro comune impegno a spingere i confini della trasformazione digitale. Guardando al futuro, rimaniamo concentrati sul pionierismo di soluzioni scalabili basate sull’IA che consentano imprese più intelligenti, più veloci e più resilienti”.

Grazie alla sua expertise in PLM, Cloud e AI Industriale, Prolim continua a fornire soluzioni all’avanguardia che permettono alle aziende di accelerare l’innovazione dei prodotti, ottimizzare le operazioni e competere in un panorama digitale in rapida evoluzione.

Celebrazioni e Riconoscimenti per un Anniversario Importante

Come parte delle celebrazioni per il suo ventesimo anniversario, Prolim lancerà una serie globale di campagne di apprezzamento per i clienti, eventi di riconoscimento per i dipendenti e iniziative di coinvolgimento della comunità che si svolgeranno durante tutto l’anno. Queste iniziative sottolineano l’impegno dell’azienda non solo verso il successo commerciale, ma anche verso le persone che hanno contribuito alla sua crescita e le comunità in cui opera.