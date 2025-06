È evidente che, come governo, abbiamo la massima attenzione per quanto sta accadendo in questo periodo. Ogni volta che scoppia un conflitto, la preoccupazione aumenta.

Lo ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, evidenziando l’impatto degli aumenti dei prezzi del petrolio e del gas, seguiti agli sviluppi del conflitto tra Israele e Iran.

Non dimentichiamo che il conflitto può innescare un effetto di speculazione sui mercati, come già osservato in passato. Attualmente, un innalzamento del prezzo del petrolio del circa l’8% e del gas del circa il 5% è ancora contenuto, ma la valutazione deve avvenire a livello europeo. In Italia, non ci sono effetti quantitativi immediati, ma chiaramente sentiamo le conseguenze dell’aumento dei prezzi internazionali delle materie prime.

Riguardo a un possibile nuovo intervento del governo in caso di un conflitto prolungato o di un’escalation, che comporterebbe ulteriore aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare di petrolio e gas, e quindi aggraverebbe il problema del caro-bollette per famiglie e imprese italiane, il ministro Pichetto Fratin afferma: “Ci auguriamo che non accada, e che tale scenario venga scongiurato, ma se dovesse verificarsi, il governo rimane sempre attento e pronto a valutare interventi qualora ce ne fosse la necessità.”