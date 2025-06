Nell’ambito del riassetto della rete a 132 kV nell’area di Trento, Terna (nella foto, l’a .d. Giuseppina Di Foggia) ha messo in esercizio la nuova Stazione Elettrica (SE) in località Cirè, nel comune di Pergine Valsugana. Questa importante infrastruttura è stata collegata alla nuova Cabina Primaria di Set distribuzione e, attraverso raccordi aerei e in cavo interrato, alle cabine di Ora e Borgo Valsugana (entrambe di proprietà del distributore locale) e all’esistente SE Trento Sud di Terna.

Investimenti e Benefici per l’Ambiente e la Città

Il progetto, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia (nella foto) ha investito circa 43 milioni di euro, avrà ricadute significative. Permetterà una maggiore affidabilità nell’alimentazione del carico della città di Trento e ridurrà al minimo le perdite di trasmissione di rete. Questo si tradurrà in una conseguente riduzione di emissioni di CO₂ pari a circa 6.300 tonnellate per anno, un passo concreto verso la sostenibilità ambientale.

Un altro beneficio diretto e tangibile di quest’opera è la possibilità di demolire oltre 12 km di linee aeree e 59 sostegni, di cui ben 55 risalenti agli anni ’40, che attualmente attraversano il centro abitato di Trento. Il piano ha già visto la rimozione dei conduttori e di 4 sostegni nel comune di Pergine Valsugana, migliorando notevolmente l’impatto paesaggistico e urbano.

Il Futuro della Rete Elettrica in Trentino-Alto Adige

Il Piano di Sviluppo 2025-2034 di Terna prevede per il Trentino-Alto Adige un investimento complessivo di 1 miliardo di euro nei prossimi 10 anni. Circa la metà di queste risorse sarà destinata specificamente alla provincia autonoma di Trento. Le nuove infrastrutture consentiranno di rafforzare la magliatura della rete, incrementando l’efficienza e l’adeguatezza del sistema elettrico regionale, preparando il territorio alle sfide energetiche future.