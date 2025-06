Indel B S.p.A., società quotata all’Euronext Milan e leader nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per i settori Automotive, Hospitality e Leisure, ha perfezionato in data odierna l’acquisizione del restante 50% del capitale sociale di Indel Webasto Marine Srl (IWM). L’operazione, che porta Indel B a detenere il 100% di IWM, è avvenuta tramite l’acquisto della partecipazione detenuta da Webasto Roof & Components SE.

Dettagli dell’Acquisizione e Impatto Economico

Il corrispettivo complessivo dell’operazione ammonta a 23,41 milioni di euro, calcolato sulla base di un multiplo pari a circa sette volte l’EBITDA 2024 di IWM, aggiustato per la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2024. Il pagamento è stato effettuato in unica soluzione tramite bonifico bancario. L’assenza di clausole di garanzia nell’accordo è giustificata dalla piena visibilità di Indel B sulle dinamiche economiche, operative e organizzative di IWM, derivante dalla gestione finanziaria diretta della società.

IWM si distingue per un’ampia offerta di prodotti, tra cui frigoriferi e congelatori (sia da incasso che portatili), macchine per il ghiaccio, cantine per il vino, scalda acqua e casseforti, specificamente destinati al settore nautico.

Strategia di Crescita e Penetrazione nel Mercato Nordamericano

Questa operazione rappresenta un passaggio strategico fondamentale per il Gruppo Indel B, inserendosi nel suo percorso di crescita. L’acquisizione del controllo totale di IWM consentirà di:

Rafforzare la presenza nel segmento Leisure , grazie alla piena autonomia gestionale di IWM e alla possibilità di pianificare ulteriori sviluppi nel settore, inclusi eventuali progetti di crescita per linee esterne.

, grazie alla piena autonomia gestionale di IWM e alla possibilità di pianificare ulteriori sviluppi nel settore, inclusi eventuali progetti di crescita per linee esterne. Potenziare la penetrazione commerciale nel mercato nordamericano, grazie alla controllata Indel Webasto Marine USA, già attiva e ben radicata negli Stati Uniti.

Di seguito i principali indicatori economico-finanziari di IWM, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, comprensivi anche del bilancio consolidato di Indel Webasto Marine USA:

Fatturato : Indel Webasto Marine S.r.l.: 16,8 milioni di euro Consolidato: 27,7 milioni di euro

: EBITDA : Indel Webasto Marine S.r.l.: 3,2 milioni di euro Consolidato: 5,4 milioni di euro

: Utile netto : Indel Webasto Marine S.r.l.: 3,5 milioni di euro Consolidato: 3,7 milioni di euro

: Posizione finanziaria netta (PFN) : Indel Webasto Marine S.r.l.: Cash positive 3,7 milioni di euro Consolidata: Cash positive 9,8 milioni di euro

:

Luca Bora, Amministratore Delegato di Indel B, ha commentato l’operazione: “L’acquisizione del pieno controllo di Indel Webasto Marine conferma la volontà di crescita di Indel B, anche in un contesto globale ancora caratterizzato da elementi di incertezza. Proseguiamo con determinazione negli investimenti su asset industriali e commerciali prospetticamente ad alto potenziale. L’obiettivo è rafforzare e consolidare la nostra presenza diretta nei mercati internazionali a maggiore sviluppo, come il segmento Leisure in Europa e negli Stati Uniti, rafforzando al contempo la capacità di innovazione e la prossimità al cliente. Nonostante il ritorno di politiche protezionistiche e l’impatto dei dazi USA, riteniamo che il mercato nordamericano resti strategico per la crescita del Gruppo, grazie alla solidità della domanda e grazie al controllo della Indel Webasto Marine USA si avrà la possibilità di presidiare in modo più efficiente ed efficace l’intera filiera commerciale.”