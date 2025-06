È in corso un confronto tra Israele e Iran, e sui mercati si avverte una tensione notevole, con ripercussioni immediate attese sul settore energetico. Gli investitori si stanno spostando verso beni considerati più sicuri, come l’oro, il dollaro e i titoli di Stato americani, mentre è probabile che le Borse continuino a scendere, influenzate dall’incertezza crescente e dalla possibilità di un’estensione del conflitto.

Venerdì, all’inizio di questa nuova crisi, i mercati globali hanno registrato cali significativi. Le sole azioni europee hanno visto una perdita di 185 miliardi di euro in capitalizzazione. Nonostante ciò, la reazione è stata relativamente composta, senza segni di panico. Alla riapertura, tuttavia, c’è il timore che possa emergere maggiore emotività, in particolare per la paura che il conflitto possa espandersi oltre i confini di Israele e Iran, coinvolgendo gli USA o scatenando atti di sabotaggio o rappresaglie contro infrastrutture economiche critiche, come quelle petrolifere e del gas naturale.

Gli analisti raccomandano quindi di monitorare con attenzione l’andamento dei prezzi di petrolio, gas naturale, oro, e i settori energetico e della difesa, oltre a osservare le valute rifugio come il dollaro, il franco svizzero e lo yen. “Questi sviluppi complicano ulteriormente la situazione anche per la Banca Centrale Europea. L’inflazione nell’Eurozona è rimasta contenuta negli ultimi mesi grazie al calo dei prezzi energetici, ma ora la situazione potrebbe cambiare. L’aumento dei costi rappresenta un’ulteriore preoccupazione per il comparto manifatturiero,” evidenziano gli analisti in attesa del discorso della presidente della BCE, Christine Lagarde, giovedì prossimo.

Un’ulteriore escalation potrebbe portare i prezzi del petrolio oltre gli 80 dollari, con conseguenti aumenti del dollaro. Secondo gli analisti, per vedere un aumento significativo dei prezzi del gas, dovremmo assistere allo scenario peggiore: l’interruzione dello Stretto di Hormuz.

Il focus della settimana rimane anche sulle decisioni relative ai tassi di interesse. La settimana inizia con i dati sull’inflazione in Italia e si concluderà venerdì con quelli provenienti dalla Germania. Nel mezzo, l’attenzione sarà rivolta alle scelte delle Banche Centrali riguardo alla politica monetaria: lunedì in Giappone, mercoledì la Fed e giovedì la Bank of England. Dopo aver ridotto la politica monetaria di 100 punti base nel secondo semestre del 2024, è probabile che la banca centrale americana mantenga i tassi invariati in attesa di maggiore chiarezza, in particolare riguardo ai dazi.