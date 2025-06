Stop ai distributori automatici nelle scuole carichi di cibi spazzatura, maggiore utilizzo di alimenti a chilometro zero nelle mense scolastiche, una strategia nazionale contro l’obesità infantile, un accordo con le famiglie e un programma solido di educazione alimentare nelle classi. Questi sono i cinque punti del Manifesto di Udine per l’Educazione Alimentare nelle Scuole, promosso da Coldiretti durante l’evento “Cibo naturale: un patrimonio da difendere”, organizzato nel Villaggio contadino nel centro del Friuli.

Si tratta di un appello indirizzato a Governo, Regioni e al mondo dell’istruzione per promuovere una nuova politica alimentare scolastica, che rappresenti una “svolta profonda nella tutela della salute di bambini e ragazzi”. A sostenere questa iniziativa sono stati Vincenzo Gesmundo, segretario generale di Coldiretti, il presidente Ettore Prandini, insieme a docenti, medici e politici presenti. Per l’occasione, è stata creata una classe scolastica “salva salute”, con un’ora di lezione dedicata all’educazione alimentare, arredi sostenibili e piante per combattere l’inquinamento da anidride carbonica.

“Il cibo ultra-formulato sta minacciando il futuro dei nostri giovani, e la qualità degli alimenti è cruciale: su quelli scadenti si gioca una partita fondamentale per il nostro Paese”, ha sottolineato Gesmundo. “È tempo di scegliere consapevolmente per proteggere la salute e il futuro delle nuove generazioni”. Anche Prandini ha condiviso questa preoccupazione, esprimendo la volontà di “creare un futuro più sano per i nostri figli, partendo dall’educazione alimentare”, convinto che “una alimentazione consapevole sia la prima forma di prevenzione e rispetto per la salute, l’ambiente e l’economia agricola del Paese”.

Nel Manifesto, Coldiretti evidenzia l’allarmante incremento dell’obesità infantile in Italia, sottolineando l’urgenza di una strategia nazionale ben strutturata che coinvolga scuole, famiglie e agricoltori. Coldiretti si è dichiarata pronta a mettere a disposizione la propria rete di fattorie didattiche e le esperienze acquisite tramite Campagna Amica, per realizzare percorsi formativi che coinvolgano non solo gli studenti, ma anche le loro famiglie.