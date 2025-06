Un’ondata di novità sta per travolgere le tavole italiane questa estate. Amadori, azienda leader nel settore avicolo, lancia il suo innovativo Smash Burger, una specialità in edizione limitata che promette di conquistare i palati più esigenti e curiosi. Disponibile da giugno ad agosto 2025, questo hamburger si prepara a diventare il protagonista delle cene estive, portando un tocco gourmet e tanta praticità.

Un Hamburger da “Schiacciare” per un Gusto Unico

Il punto di forza di questa novità risiede nella sua particolare preparazione. Lo Smash Burger, con la sua forma circolare e una texture studiata appositamente, è pensato per essere “schiacciato con lo smasher” direttamente in cottura. Questo metodo consente di ottenere una crosticina esterna più marcata e saporita, mantenendo l’interno morbido e succulento. Un equilibrio di consistenze che eleva l’esperienza gustativa, rendendola unica nel suo genere.

Ma non è solo la tecnica a fare la differenza. Amadori ha puntato sull’eccellenza delle materie prime: lo Smash Burger è realizzato con carne di tacchino 100% italiana, proveniente da una filiera integrata e controllata in ogni fase. A rendere il gusto ancora più deciso e accattivante, l’hamburger è arricchito con un’aromatizzazione al bacon, promettendo un’esperienza al palato ricca e appagante.

Pronto in Pochi Minuti: L’Alleato Perfetto per l’Estate

La praticità è un altro elemento chiave di questa proposta Amadori. Il nuovo Smash Burger è stato ideato per una preparazione semplice e veloce: bastano soli 3 minuti in padella o sulla piastra per averlo pronto da gustare. Questa caratteristica lo rende ideale per chi cerca soluzioni gustose senza rinunciare alla comodità, perfetto per le cene improvvisate con gli amici o per i pasti in famiglia, aggiungendo un tocco innovativo al menù quotidiano.

Il lancio di questa referenza si inserisce in un trend gastronomico in forte crescita che vede lo “smash” come un tipo di hamburger sempre più apprezzato a livello globale. Dopo aver conquistato gli Stati Uniti e gran parte dell’Europa, questa tendenza sta prendendo piede anche in Italia. Amadori, forte del suo know-how, ha saputo interpretare questa moda con la propria impronta distintiva, coniugando la qualità italiana, la tradizione gastronomica e un approccio innovativo.

Concorso Esclusivo: Vinci Smasher e il “Viaggio dei Sogni”

Per celebrare il debutto di questa edizione limitata, Amadori ha abbinato un concorso esclusivo. Acquistando almeno una confezione di Smash Burger, i consumatori avranno la possibilità di partecipare per vincere fantastici premi. Tra questi, 100 smasher personalizzati Amadori, strumenti ideali per replicare a casa la perfetta cottura “smash”, e, in estrazione finale, un voucher da 5.000 Euro per “il viaggio dei sogni”. Un’iniziativa che aggiunge un ulteriore elemento di coinvolgimento e divertimento per i consumatori.