A Zoomarine, alle porte di Roma, Maia, Rio, Eros e tanti altri eroi a quattro zampe saranno i protagonisti di “A Prova di Zampa“, una campagna dedicata al soccorso acquatico che si terrà il 14 e 15 giugno 2025. L’iniziativa, fortemente voluta dal direttore generale del parco, Alex Mata, si inserisce nelle celebrazioni per il ventesimo anniversario di Zoomarine, da sempre impegnato in progetti sociali.

Eroi Silenziosi in Cerca di Coccole

Questi “cagnoloni” non cercano medaglie al valore sociale, pur meritandole ampiamente; la loro ricompensa preferita è una ricca dose di coccole. Sono i cani della Sics, la Scuola Italiana Cani Salvataggio, animali addestrati per donare amore incondizionato e aiutare il prossimo. Le due giornate a Zoomarine offriranno l’opportunità di riflettere sul ruolo prezioso che gli animali rivestono nella nostra vita, con benefici sia a livello fisico che mentale.

I meravigliosi cani della Sics, presieduta da Roberto Gasbarri, sono specializzati nel salvataggio in mare, nei laghi e in piscina e ogni anno salvano tantissime persone. Le dimostrazioni a Zoomarine si svolgeranno presso il Galeone dei Tuffatori e metteranno in luce il coraggio, la dolcezza e l’altruismo di questi animali, pronti a tuffarsi al primo segnale di aiuto senza chiedere nulla in cambio.

Non Solo Soccorso: Un Weekend tra Divertimento e Solidarietà

Durante il prossimo weekend, i visitatori di Zoomarine potranno scegliere tra una molteplicità di attività. Oltre allo show dei tuffatori e alle attrazioni del parco, ci saranno piscine con scivoli e giochi adrenalinici per tutte le età, e percorsi dedicati alla scoperta degli animali.

Un’ulteriore attrattiva sarà la presenza dei reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri che, il 14 giugno, offriranno dimostrazioni operative e mostreranno i loro mezzi. Sarà un’occasione per conoscere da vicino il loro importante lavoro nella salvaguardia e sicurezza della comunità. Questa campagna sottolinea ancora una volta l’impegno di Zoomarine nel sociale, ospitando in occasione del suo anniversario anche forze dell’ordine, associazioni e case famiglia, toccando temi sensibili e importanti per la collettività.