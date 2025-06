Il conflitto tra Israele e Iran potrebbe dar vita a un nuovo aumento del prezzo del greggio, con impatti diretti sui consumi degli italiani, a partire dal costo dei carburanti. Finora, il ministro Gilberto Pichetto ha confermato che l’aumento è contenuto attorno all’8% per il petrolio e al 5% per il gas, ma ci troviamo solo all’inizio della settimana dopo l’attacco israeliano e si attende di monitorare l’evoluzione. Alla chiusura di New York, il Wti, il petrolio di riferimento mondiale, si è attestato vicino ai 73 dollari, dopo aver superato i 77 dollari all’inizio dell’operazione militare israeliana, ma è ancora lontano dai preoccupanti picchi toccati l’anno scorso durante i primi scontri tra Teheran e Tel Aviv, e dai livelli di 120 dollari al barile all’inizio della guerra in Ucraina.

Il timore principale per i mercati risiede nel possibile coinvolgimento degli impianti petroliferi iraniani, il cui esportazione è prevalentemente diretta verso la Cina e colpita dalle sanzioni contro il regime, così come la potenziale rappresaglia dell’Iran nello Stretto di Hormuz, vicino all’Oman. Questo passaggio è vitale per il traffico di tutti i carichi petroliferi dal Golfo Persico agli importatori di tutto il mondo, comprese le esportazioni di gas naturale liquefatto dal Qatar e dall’Oman: si tratta della principale arteria petrolifera, che rappresenta il 40% del mercato globale.

Circa 15 milioni di barili al giorno transitano per Hormuz; un blocco totale, come avevano ipotizzato gli esperti lo scorso anno in un contesto di crescenti tensioni tra i due paesi, potrebbe portare il prezzo del petrolio oltre i 200 dollari.

Gilberto Pichetto ha dichiarato: “È chiaro che come governo abbiamo la massima attenzione rispetto a quanto sta accadendo; ogni volta che scoppia una guerra, la preoccupazione è sempre alta.” Ha poi aggiunto: “Non dimentichiamo che il conflitto può generare anche un effetto di speculazione sui mercati, come già osservato in passato.” Il ministro ha rassicurato che in Italia “non ci sono conseguenze quantitative, ma subiamo chiaramente le ripercussioni dell’aumento dei prezzi internazionali delle materie prime”.

Riguardo a un possibile nuovo intervento del governo nel caso di un conflitto prolungato o di un’ulteriore escalation e quindi di un incremento dei prezzi delle materie prime, Pichetto ha confermato che “il governo rimane sempre vigile e pronto a valutare interventi laddove e quando ce ne fosse la necessità”.