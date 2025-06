“Servono azioni decisiv e, è fondamentale porle in essere immediatamente”, avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. “Con tutti i pesi che portiamo sulle spalle, pensate se potessimo alleggerirci… potremmo davvero raggiungere i 700 miliardi” di export, sottolineando durante il convegno di Rapallo dei Giovani Imprenditori la richiesta di “un piano industriale straordinario per il Paese con un obiettivo di tre anni, sarebbe ancor meglio se fosse quinquennale”, un “piano da 8 miliardi per i prossimi tre anni”. È necessario “un piano d’azione forte”, per supportare le imprese “servono misure semplici e facilmente applicabili”.

“L’ho ripetuto chiaramente molte volte – insiste -: non è mia intenzione alla fine dell’anno rincorrere una legge di bilancio impostata da anni precedenti, credo che correggere le misure passate sia un errore”.

“Di ciò che ha proposto ieri Maria Anghileri, la dichiarazione secondo cui non possiamo più rimanere a galla, credo sia particolarmente significativa. Perché trasmette un’idea chiara”. Come il tema di “investire nella filiera del futuro”. Orsini richiama così le parole di ieri della leader degli industriali under 40.

“Oggi la questione principale è che il tempo per le imprese è limitato”, afferma Orsini. “È necessario agire con urgenza, affinché un’Europa unita avvii un negoziato, e lo faccia prontamente”. I conflitti sul palcoscenico geopolitico e i costi dell’energia, aggiunge, sono “altri fattori che influenzeranno. Questi scenari incerti pongono le imprese in una posizione difensiva, devono ponderare gli investimenti con cautela”. È essenziale stabilire le condizioni “per consentire alle imprese di investire e per incrementare la produttività. Dobbiamo costruire un percorso”.