DEA S.p.A., azienda leader nella distribuzione di energia elettrica e nella gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche e Liguria, ha presentato oggi, 13 giugno 2025, il suo primo Bilancio di Sostenibilità, relativo all’esercizio 2024. Il documento, pubblicato a meno di un anno dalla quotazione in Borsa su Euronext Growth Milan, illustra le attività e le performance dell’azienda in ambito ESG (Environmental, Social, Governance), evidenziando il suo impegno nella transizione energetica etica e sostenibile.

L’Impegno per una Crescita Responsabile

Nel 2024, DEA ha concentrato i propri sforzi su investimenti in tecnologia, il rinnovo e la modernizzazione delle infrastrutture per la distribuzione elettrica, la ricerca e la formazione dei dipendenti. L’azienda mira a ottenere un rating ESG e un rating di legalità entro il 2025, per un controllo più capillare su queste tematiche cruciali.

Il Direttore Generale Massimiliano Riderelli Belli (nella foto) ha così commentato la pubblicazione del bilancio: “Il nostro primo rapporto di sostenibilità, redatto a quasi un anno dalla nostra quotazione, è una prova tangibile del nostro impegno per fare impresa in modo responsabile. Una società di successo per noi è sì un’azienda con un bilancio sano e una gestione efficace, ma soprattutto capace di mettere al primo posto attenzione e fiducia nei confronti dei dipendenti, studio e ricerca per ridurre l’impatto ambientale e rispetto e cura nei confronti del cliente”.

La strategia ESG di DEA si articola in cinque aree d’impatto principali:

Sviluppo Responsabile del Business

Per DEA, lo sviluppo sostenibile si fonda su tre pilastri: economia del territorio, rispetto dei diritti umani e trasparenza. Nel 2024, grazie alla quotazione in borsa, l’azienda ha investito 10,7 milioni di euro in operazioni di aggregazione, un percorso che proseguirà anche nel 2025. Tutte le quote di finanziamento sono state rimborsate nei termini, contribuendo alla solidità dei sistemi bancari locali e all’integrità nei confronti dei fornitori. L’azienda ha condotto controlli costanti sul rispetto del Codice Etico e prevede di intensificarli nel 2025 con sopralluoghi aggiuntivi in cantiere e presso i fornitori, a tutela dei diritti dei dipendenti. La scelta di quotarsi su EGM riflette la volontà di DEA di finanziare la propria crescita in un contesto di trasparenza, fiducia e dialogo costante con gli investitori.

Protezione dell’Ambiente

Nel 2024, DEA ha continuato a lavorare per ridurre il proprio impatto ambientale, diminuendo l’inquinamento generato direttamente e indirettamente dalle sue attività e sostenendo la ricerca di soluzioni efficienti e sostenibili. Tra le iniziative concrete, la sostituzione di numerosi veicoli della flotta aziendale con modelli meno inquinanti e l’incremento di veicoli ibridi. Tutti i rifiuti prodotti dall’azienda nel 2024 sono risultati 100% riciclabili. Per il 2025, DEA valuterà l’utilizzo del carburante HVO e si pone l’obiettivo primario di ridurre ulteriormente l’inquinamento atmosferico.

Sviluppo del Capitale Umano

DEA ha investito significativamente nella formazione dei propri dipendenti nel 2024, avviando corsi di lingua inglese e interventi per il rafforzamento delle competenze gestionali. È stato inoltre firmato un accordo per l’estensione dell’assistenza sanitaria FISDE ai dipendenti di Sanremo. La certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro è stata estesa all’area del progetto culturale della sicurezza, includendo il sito di Sanremo. Gli obiettivi per il 2025 includono lo sviluppo di progetti di formazione manageriale e l’ampliamento del progetto “Cultura della sicurezza”.

Coinvolgimento e Sensibilizzazione degli Stakeholder Esterni

Nel 2024, DEA ha intensificato le relazioni con i territori in cui opera, valorizzando le comunità locali attraverso l’ascolto attivo e un dialogo costante con le istituzioni pubbliche, incluse scuole, università e centri di ricerca. L’azienda ha offerto stage e tirocini formativi e ha finanziato borse di studio per oltre 9.000 euro, con l’obiettivo di raggiungere i 20.000 euro nel 2025. È stata anche siglata una nuova convenzione con l’Università degli Studi di Genova. DEA ha inoltre rafforzato i rapporti con gli stakeholder, coinvolgendoli attivamente nella valutazione degli impatti del gruppo. L’obiettivo per il 2025 è ampliare ulteriormente questo dialogo per aumentare il numero di stakeholder coinvolti nello sviluppo del business.

Qualità e Responsabilità del Servizio

DEA si impegna a promuovere soluzioni tecnologiche innovative e affidabili per garantire una maggiore qualità del servizio, preservando il proprio know-how aziendale e cercando finanziamenti sostenibili per le sperimentazioni sul campo. Nel 2024, l’azienda ha completato la sostituzione delle lampade di Osimo con 482 lampade a LED, più moderne ed efficienti, e ha installato sette attraversamenti pedonali illuminati, migliorando la sicurezza e l’efficienza energetica.