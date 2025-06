Con l’arrivo delle temperature elevate in tutta Italia, le famiglie hanno cominciato ad accendere condizionatori e ventilatori nelle loro case. Anche gli uffici stanno seguendo lo stesso trend. Questa estate anticipata potrebbe avere ripercussioni significative sulle finanze dei consumatori.

L’allerta proviene da Consumerismo No Profit e WeGroup, una piattaforma specializzata che monitora l’andamento delle tariffe elettriche per consumatori e aziende. Secondo quanto riportato, l’accensione degli impianti di climatizzazione avviene proprio mentre i prezzi dell’energia elettrica registrano un aumento sul mercato. Come spiegano Consumerismo e WeGroup, i dati del GME indicano che il costo dell’elettricità è passato da una media di 93,58 euro al MWh a maggio a un media di 104,5 euro al MWh a giugno, segnando un incremento del +11,7% in un solo mese.

Anche nel mercato libero dell’energia, le offerte pubblicate dagli operatori mostrano oggi tariffe aumentate del +3% rispetto a maggio. La migliore proposta, valida in tutta Italia, per i contratti a prezzo fisso si traduce in una bolletta media annua di 721 euro (basata su consumi pari a 2.700 kWh annui). Per i contratti a prezzo variabile, la spesa media si attesta a 708 euro annui a utenza con la miglior offerta disponibile.

Il concomitante aumento dei prezzi dell’energia elettrica e l’accensione anticipata dei condizionatori rischiano di trasformarsi in un peso finanziario per le famiglie. Come sottolineano Consumerismo No Profit e WeGroup, i condizionatori possono generare un consumo di energia compreso tra i 240 e i 430 kWh all’anno, a seconda del modello e dell’uso. Per chi decide di acquistare un nuovo impianto di climatizzazione o di sostituire uno già esistente, è fondamentale considerare la classe energetica del modello, che varia da A+++ a G, in quanto influisce sui consumi.

La potenza dell’apparecchio, espressa in BTU, è un altro fattore chiave da verificare, in quanto indica la capacità di raffreddamento dell’ambiente. Per una stanza di dimensioni inferiori ai 18 metri quadrati, è consigliato un condizionatore da 9000 BTU. Consumerismo No Profit e WeGroup avvertono: “Questo è il momento dell’anno in cui gli utenti devono prestare particolare attenzione alle proprie condizioni contrattuali e alle offerte dei vari operatori energetici.”

Per aiutare le famiglie a fronteggiare l’aumento delle bollette elettriche, Consumerismo ha avviato insieme a WeGroup un gruppo di acquisto dedicato a luce e gas, che scadrà il prossimo 30 giugno. Questa iniziativa permetterà agli utenti di risparmiare fino al 20% sulle bollette energetiche (circa 144 euro all’anno a utenza) e di ottenere le migliori condizioni contrattuali dagli operatori coinvolti nell’asta, garantendo così un risparmio accompagnato da contratti senza condizioni svantaggiose.

Infine, Consumerismo e WeGroup offrono alcuni consigli pratici per ridurre i consumi energetici legati all’uso dei climatizzatori:

Preferire la funzione “deumidificatore”, dato che l’umidità aumenta la percezione della temperatura.

Utilizzare l’opzione “eco”, se presente, per limitare i consumi di energia.

Evitare di impostare il condizionatore su temperature eccessivamente basse.

Chiudere porte e finestre quando il condizionatore è in funzione, per prevenire l’ingresso di aria calda.

Impostare un timer per limitare l’uso del condizionatore, soprattutto durante la notte.

Effettuare manutenzioni regolari e pulire filtri e ventole degli apparecchi.

Pichetto: massima attenzione su rialzo petrolio e gas

“È evidente che come governo abbiamo la massima attenzione…”

Riguardo agli sviluppi attuali, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato: “La preoccupazione è presente, come accade ogni volta che scoppiano conflitti.”

Queste parole sono state rilasciate a seguito dei recenti incrementi nel prezzo del petrolio e del gas, collegati alle tensioni tra Israele e Iran. Pichetto Fratin ha aggiunto: “È importante non dimenticare che un conflitto può attivare anche un effetto speculativo sui mercati, un fenomeno già osservato in passato.”

Al momento, l’aumento di circa l’8% del prezzo del petrolio e di circa il 5% per il gas rimane contenuto, ma serve un’analisi a livello europeo. In Italia, non si registrano conseguenze dirette significative, tuttavia siamo influenzati dagli aumenti dei prezzi internazionali delle materie prime.

Riguardo a una possibile escalation del conflitto che potrebbe portare a un ulteriore aumento dei costi delle materie prime, compresi petrolio e gas, il ministro ha affermato: “Ci auguriamo che tale scenario non si verifichi e che quindi possa essere evitato, ma se dovesse accadere, il governo è sempre attento e pronto a considerare interventi qualora ci fosse la necessità.”