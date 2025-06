Sicurezza rafforzata per il personale sanitario in Sicilia. È questo l’obiettivo primario di un protocollo d’intesa siglato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dal prefetto di Palermo, Massimo Mariani, e dall’assessora regionale alla Salute, Daniela Faraoni. Una mossa cruciale per arginare il crescente fenomeno delle aggressioni in ospedali, pronto soccorso e sui mezzi del 118.

Un Allarme Sistemico: L’Aumento delle Aggressioni al Personale Sanitario

“Il numero delle aggressioni a Palermo nei confronti del personale sanitario ha subito un significativo aumento, sono cresciuti gli atti di violenza nei pronto soccorso e negli ospedali come verso chi lavora sui mezzi del 118″, ha dichiarato il presidente Schifani. Ha poi aggiunto: “Questo fenomeno è purtroppo il termometro di una società in grave sofferenza. Non si tratta più di un disagio episodico, ma sistemico per la frequenza con cui si verifica e che non può essere sottovalutato dalle istituzioni. Si rende necessario individuare misure sinergiche per arginare e prevenirne l’impatto sociale”.

L’assessora Faraoni ha sottolineato l’importanza del protocollo: “Con questo protocollo rispondiamo alla crescente domanda di sicurezza da parte del personale sanitario e dei pazienti. La Regione, attraverso l’assessorato, si impegna a garantire il supporto tecnico necessario per la ricezione delle richieste di intervento e ad attivare un processo di monitoraggio”.

Le Misure del Protocollo: Dalle Campagne ai “Panic Button”

Il protocollo, che avrà una durata quinquennale, impegna le parti su più fronti per migliorare la sicurezza. Verranno promosse campagne istituzionali di comunicazione per sensibilizzare l’opinione pubblica, si procederà alla mappatura delle aree e degli orari più critici in termini di aggressioni e verranno programmati interventi di formazione specifici per il personale.

Una delle novità più concrete sarà l’installazione, nei punti di erogazione dei servizi sanitari e sui mezzi di soccorso, di apparati di allarme “Panic Button”. Questi dispositivi permetteranno di generare una richiesta di soccorso immediata al 112, riportando i dati identificativi del mezzo o del luogo della chiamata e la sua geolocalizzazione. Un passo avanti tecnologico per garantire un intervento tempestivo in caso di emergenza.

Un Tavolo di Monitoraggio Permanente e la Sicurezza sui Mezzi Pubblici

Per assicurare un monitoraggio costante e un confronto continuo, è previsto un “tavolo di monitoraggio” permanente. Questo organismo, istituito e coordinato dalla prefettura di Palermo, sarà composto da referenti dell’assessorato della Salute, del numero di emergenza 112, dell’ASP di Palermo, degli ospedali Villa Sofia – Cervello, Paolo Giaccone e Civico, della Seus Sicilia 118, e da rappresentanti di questura, carabinieri, guardia di finanza e polizia di Palermo. I loro compiti spazieranno dall’indirizzo al monitoraggio, dal confronto alla proposta sul tema della sicurezza del personale.

Non solo sanità: un ulteriore protocollo è stato firmato tra la Regione (sempre tramite l’assessorato della Salute), il Comune di Palermo e l’Amat. L’obiettivo è garantire la sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico locale in città. Anche qui sono previste campagne di sensibilizzazione e l’installazione del Panic Button sui mezzi, attivabile direttamente dal conducente in caso di emergenza.