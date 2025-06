Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un decreto-legge volto a iniettare nuova linfa nelle crisi industriali italiane, con un’attenzione particolare alla delicata situazione di Acciaierie d’Italia. Un pacchetto di misure che mira a salvaguardare la produzione e l’occupazione, introducendo anche importanti novità per la riorganizzazione delle grandi imprese in difficoltà.

Nuovi Fondi per Acciaierie d’Italia: Un Salvagente da 200 Milioni

La principale novità del provvedimento riguarda Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Duecento milioni di euro sono stati stanziati per “garantire la continuità produttiva e mettere in sicurezza gli impianti”, una boccata d’ossigeno vitale per l’ex Ilva, da tempo al centro di una crisi complessa. Questa mossa del Governo è chiaramente un tentativo di arginare il declino e di riavviare un sito industriale strategico per il Paese.

Innovazione e Semplificazione per gli Investimenti Strategici

Il decreto non si limita ai fondi diretti, ma guarda anche al futuro della produzione siderurgica. Vengono infatti introdotte norme specifiche per gli impianti dedicati alla produzione del preridotto (o DRI), una tecnologia innovativa che punta a superare l’uso degli altiforni tradizionali, in un’ottica di maggiore sostenibilità e efficienza.

Per gli investimenti di valore superiore ai 50 milioni, specialmente se localizzati nelle aree dell’ex Ilva o correlati alla sua funzionalità, il provvedimento prevede una disciplina acceleratoria e di semplificazione. Gli investitori potranno richiedere l’applicazione delle norme sui “programmi di investimento di interesse strategico nazionale”, che prevedono la nomina di un Commissario straordinario di Governo per velocizzare la realizzazione dei progetti e un procedimento di autorizzazione unica in deroga. L’obiettivo è chiaro: attrarre capitali e sveltire la burocrazia per rilanciare aree produttive cruciali.

Riorganizzazione e Tutela dell’Occupazione Nelle Grandi Crisi

Il decreto interviene anche sulla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Una delle novità più significative riguarda la possibilità, per l’acquirente di rami d’azienda, di cedere il contratto di acquisto a determinate condizioni, anche in deroga all’obbligo di proseguire le attività e mantenere i livelli occupazionali per almeno due anni. Questa cessione potrà avvenire solo in caso di proposta irrevocabile di acquisto con garanzia di subentro in tutti gli obblighi contrattuali e un corrispettivo non superiore all’80% del prezzo di aggiudicazione. Una misura che mira a rendere più flessibile la gestione delle crisi aziendali, pur con paletti ben definiti.

Inoltre, per il 2025 e il 2026, è previsto un esonero dal pagamento degli oneri aggiuntivi della CIG straordinaria per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa. Attenzione, però: questo beneficio non si applica in caso di avvio di procedure di licenziamento collettivo.

Cassa Integrazione Straordinaria: Estensioni e Nuove Regole

Il Governo ha esteso il raggio d’azione della cassa integrazione straordinaria per i gruppi di elevate dimensioni (con almeno mille dipendenti) presenti sul territorio nazionale. Adesso, la CIG straordinaria sarà applicabile anche ai gruppi di imprese (finora era definita solo per le singole imprese) e potrà durare fino alla fine del 2027, portando la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro fino al 100%. Una misura pensata per gestire esuberi e favorire la reindustrializzazione.

Si ampliano anche le condizioni per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi. Per il 2025, e con un limite di spesa di 20 milioni di euro, sarà possibile autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi (non prorogabili), a patto che ci siano concrete possibilità di rapida cessione dell’azienda e di riassorbimento occupazionale.

Importante novità riguarda anche la decadenza dal trattamento: un lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale) perderà il diritto al sussidio in caso di rifiuto o frequenza irregolare di un corso di formazione/riqualificazione, o nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro con un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Un incentivo chiaro alla riqualificazione e alla ricollocazione.

Infine, sono stati stanziati ulteriori 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per integrare il Fondo sociale per occupazione e formazione. Questi fondi serviranno a sostenere il reddito dei lavoratori (con un trattamento pari alla CIG straordinaria per un massimo di 12 mesi nel triennio) impiegati o sospesi in aziende confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata e sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Un segnale di supporto anche per chi si trova in situazioni particolarmente delicate.