La valutazione di Banca Popolare di Sondrio da parte di Bper “non riflette adeguatamente il vero valore della banca”. Questa dichiarazione proviene dalla popolare di Sondrio al termine del consiglio di amministrazione che ha approvato il comunicato riguardante l’offerta pubblica di scambio lanciata da Bper, prevista per il 16 giugno. È importante notare che l’annuncio dell’offerta è stato fatto prima della “presentazione del nuovo piano industriale 2025-2027 di Banca Popolare Sondrio”, secondo cui l’analisi condotta da Bper per stabilire il corrispettivo non tiene in debito conto di tali elementi informativi significativi.

Il premio offerto da Bper è considerato “molto limitato”.

La fusione e l’integrazione di Popolare Sondrio in Bper presentano aspetti di “incertezza – continua Popolare Sondrio – e rischiosità, specialmente considerando che il livello di adesione all’offerta deve raggiungere il 50% + 1 (Condizione Soglia) e il 35% + 1 (Condizione Soglia Minima) del capitale sociale di Sondrio. Inoltre, Bper non ha presentato un piano industriale congiunto.

Fammi notare che manca una comunicazione dettagliata riguardo alle sinergie previste da Bper.