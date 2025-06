Dalla tradizione Ponti, un nuovo prodotto che si candida a conquistare i palati più attenti al benessere e alla qualità. Arriva sul mercato Melagold®, un aceto di mele non filtrato che fa della tracciabilità e della purezza i suoi cavalli di battaglia. Un ingrediente unico, le mele fresche Golden Delicious biologiche e italiane, raccolte e lavorate direttamente sul posto per garantirne l’integrità e il sapore autentico.

Melagold® si propone come un alleato quotidiano per i consumatori che cercano non solo gusto, ma anche benefici per la salute. Con la sua madre naturale, si distingue per un equilibrio tra complessità aromatica e purezza, offrendo un’esperienza raffinata. La scelta di una lavorazione non filtrata né pastorizzata assicura un aceto naturalmente senza glutine, con un gusto morbido e gentile e ricco di sfumature sensoriali. Versatile e dal sapore equilibrato, può essere gustato diluito in acqua con un cucchiaio di miele, trasformandosi in una bevanda dissetante e benefica

La Visione di Ponti: Incontrare i Nuovi Consumi

“La nostra azienda è sempre più attenta alle nuove tendenze che si affermano sul mercato. Oggi i consumatori più attenti, soprattutto tra chi sceglie il biologico, si dichiarano interessati ad un aceto di mele prodotto con una sola varietà di mela, evidenziando una maggiore attenzione verso la cura di sé. Con Melagold® intendiamo incontrare esattamente questo segmento che stimiamo in crescita nel prossimo futuro, trainato dall’interesse per prodotti naturali, tracciabili e di origine controllata”, commenta Giacomo Ponti, Presidente di Ponti.

Ponti aggiunge: “Ogni dettaglio, dalla scelta delle mele al processo produttivo, è stato approfondito per offrire un prodotto sinonimo di eccellenza, rispetto per la natura e attenzione alla salute dei consumatori. Melagold® offre un nuovo aceto che incarna il meglio della nostra cultura produttiva. Si tratta di una scelta consapevole, pensata per chi desidera coniugare qualità superiore, autenticità e benessere”.

Un Design Pensato per il Benessere Quotidiano

La nuova confezione da 500ml, esclusiva per Melagold®, è stata progettata con un richiamo estetico alle borracce, sempre più diffuse nella vita quotidiana dei consumatori attivi e attenti alla salute. Questo formato pratico e versatile si adatta a diverse situazioni, dal lavoro al tempo libero, rendendo Melagold® un elemento funzionale e essenziale per chi adotta uno stile di vita salutare.