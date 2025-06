È stato siglato un protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS con un obiettivo chiaro e fondamentale: prevenire la violenza di genere e promuovere una cultura del rispetto. Questo accordo segna l’avvio ufficiale del “ProgettoRispetto – insieme contro la violenza di genere“, un’iniziativa di portata nazionale che mira a sensibilizzare le nuove generazioni e a fornire strumenti concreti a insegnanti e famiglie per affrontare temi cruciali come parità di genere, consenso, discriminazioni e riconoscimento delle diversità.

La firma del protocollo ha visto la partecipazione del Prefetto Alessandro Giuliano, Direttore Centrale Anticrimine per la Polizia di Stato, e di Maria Cristina Alfieri, nella foto, Segretario Generale e Direttrice per Fondazione Conad ETS.

Educazione e Prevenzione: Il Cuore del Progetto

La violenza di genere non è un problema isolato, ma una delle più gravi e diffuse violazioni dei diritti umani, radicata in stereotipi culturali e disuguaglianze. Per questo, affrontarla significa investire nell’educazione e nel cambiamento culturale.

Attraverso il portale www.progettorispetto.it, saranno disponibili materiali didattici gratuiti, documentari, testimonianze e incontri formativi rivolti a studenti, docenti e famiglie delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Sono previsti anche workshop interattivi, campagne sui social media e il coinvolgimento di esperti qualificati per attività formative a livello locale.

Sostegno alle Vittime e Sicurezza Diffusa

Il protocollo non si limita alla prevenzione, ma prevede anche azioni concrete di sostegno alle vittime, inclusa l’importante attività di reinserimento nel mondo del lavoro. Verrà inoltre approfondito l’utilizzo degli strumenti di prevenzione e tutela già esistenti, come le misure del Questore e i dispositivi di pronto intervento attivati dalla Polizia di Stato.

L’intesa si inserisce nel solco della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore“, rafforzando l’impegno congiunto di istituzioni e realtà del terzo settore per una società fondata su rispetto, equità e sicurezza. La Polizia di Stato ha sottolineato che questa collaborazione con Fondazione Conad ETS nasce dalla comune esigenza di incrementare i livelli di sicurezza delle potenziali vittime. L’obiettivo è diffondere la cultura di genere in modo capillare, raggiungendo giovani e donne non solo nella sfera privata ma anche nei luoghi pubblici frequentati, come le scuole e i momenti di svago, coinvolgendo sia i clienti che il personale Conad.

Le Parole di Fondazione Conad ETS

Maria Cristina Alfieri ha ribadito l’importanza dell’iniziativa: “Crediamo che la cultura del rispetto e dell’uguaglianza debba essere promossa a partire dai più giovani, nei contesti in cui crescono e si formano come cittadini. È per questo che, al fianco di Polizia di Stato, sosteniamo con convinzione ProgettoRispetto, un’iniziativa che affronta con chiarezza e profondità il tema della violenza di genere, fornendo strumenti concreti a scuole e famiglie per educare al riconoscimento dell’altro, al consenso, alla libertà di espressione. Il nostro impegno come Fondazione è da sempre rivolto alla costruzione di comunità più consapevoli, solidali e inclusive – ha concluso Alfieri -: questo progetto rappresenta un passo importante verso una società in cui nessuno venga discriminato o colpito per ciò che è. Un’iniziativa tra l’altro in linea con quelle che da anni promuoviamo nelle scuole di tutta Italia, offrendo ai ragazzi l’opportunità di partecipare gratuitamente a eventi in live streaming pensati per farli riflettere sulle tematiche sociali più urgenti”.