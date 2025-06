(di Katherine Puce) Negli ultimi anni, settori come l’automotive e gli smartphone hanno dominato l’evoluzione tecnologica, segnando tappe fondamentali nella digitalizzazione globale. Oggi, però, con l’avvento dell’intelligenza artificiale e l’accelerazione delle innovazioni in ambito high-tech, è il mercato dei microchip a imporsi come il vero motore principale. Dietro le loro piccole dimensioni si nascondono enormi potenzialità per quei settori che, oggi, devono investire nella digitalizzazione. Inoltre, molti paesi stanno accelerando la corsa per accaparrarsi questi microchip e garantirsi un certo grado di indipendenza, soprattutto a livello geopolitico. Per farlo, devono investire sempre più e in maniera massiccia nell’industria dei semiconduttori.

Miniaturizzazione e globalizzazione

Il settore ha conosciuto il suo primo slancio con la nascita di aziende pionieristiche, come la Fairchild Semiconductor, fondata nel 1957, che hanno permesso la produzione su larga scala dei primi semiconduttori. Ma è negli anni ‘70 che l’industria ha visto l’introduzione del microprocessore da parte di Intel nel 1971, con l’Intel 4004. Questo ha segnato non solo una nuova fase di crescita, ma anche l’inizio dell’era dell’uso dei primi computer personali per scopi quotidiani.

La globalizzazione, invece, si è sviluppata parallelamente alla miniaturizzazione, che ha continuato ad avanzare negli anni ‘80 e ‘90, aprendo la sfida per la creazione di componenti, come i microchip, sempre più piccoli, ma con prestazioni sempre maggiori. È in questo periodo che computer e telefoni sono diventati gradualmente più piccoli, leggeri e veloci. Nel contempo, i microchip sono diventati fondamentali per garantire alte prestazioni all’interno dei dispositivi, anche in circuiti elettronici sempre più piccoli, sofisticati e compatti.

TSMC e NVIDIA: i leader dei microchip

Attualmente, la principale fonderia di semiconduttori al mondo, con sede a Taiwan, è TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), che, a differenza di altre grandi aziende come Intel o Samsung, produce microchip solo su commissione per giganti tecnologici come Apple, AMD, Qualcomm e NVIDIA. Quest’ultima, multinazionale statunitense, è al centro del business dei chip, grazie alla produzione destinata alle schede grafiche per computer e videogiochi, garantite dai suoi processori grafici (GPU).

Gli ultimi dati WSTS

L’espansione del settore è confermata dai dati della World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), un’organizzazione globale che raccoglie e fornisce informazioni sul commercio e sulla produzione di semiconduttori. Secondo questi dati, il comparto potrebbe crescere dell’11,2% nel 2025, raggiungendo un valore di 700,9 miliardi di dollari, soprattutto grazie alla crescente domanda di piattaforme cloud e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. A dominare il mercato saranno TSMC e Nvidia, che continueranno ad aumentare gli investimenti.

Nel primo trimestre di quest’anno, le vendite globali di semiconduttori hanno raggiunto 167,7 miliardi di dollari, con un incremento del 18,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo aumento riguarda principalmente l’America e il Giappone. Tuttavia, non bisogna trascurare l’impatto delle tensioni geopolitiche sul mercato. In particolare, le politiche restrittive sull’esportazione di microchip avanzati stanno colpendo anche grandi aziende come Nvidia, che ha dovuto affrontare perdite miliardarie a causa delle limitazioni imposte dal governo statunitense.

Resistere alle incertezze geopolitiche

Dunque, nonostante la forte crescita, il comparto e le grandi multinazionali produttrici di semiconduttori devono preparare le giuste strategie, anche di fronte a uno scenario geopolitico incerto e variabile, come quello legato agli Stati Uniti e alla Cina. Quest’ultima, infatti, è già impegnata a intensificare i propri sforzi per rendere il settore autosufficiente.

Inoltre, bisogna tenere conto della sostenibilità economica globale, che potrebbe comportare problemi legati alle risorse, agli impatti ambientali e alla stabilità a lungo termine del settore.