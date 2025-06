Da domenica 15 giugno partiranno i nuovi servizi in Frecciarossa tra Parigi e Marsiglia. L’annuncio arriva tramite un comunicato che sottolinea come Trenitalia France, una divisione di Trenitalia (gruppo Fs) attiva sul mercato francese, si appresti a lanciare otto corse giornaliere tra le due città, quattro in un verso e altrettante nell’altro.

Questo nuovo collegamento si aggiunge alle quattro corse quotidiane tra Milano e Parigi e agli otto servizi giornalieri tra Parigi e Lione. “Si inserisce in una strategia più ampia di espansione e rientra tra le azioni del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS Italiane, con l’obiettivo di aumentare la propria presenza internazionale, già attestata su tre miliardi di euro di fatturato e 12mila dipendenti”, si legge nel comunicato. Inoltre, si evidenzia che Trenitalia France ha registrato nel 2024 un incremento di oltre il 40% del numero di passeggeri, “segnale che l’ingresso di un nuovo operatore stimola l’uso del treno”.