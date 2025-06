Il costo medio complessivo dell’IMU per una seconda casa in una città capoluogo si attesta quest’anno a 977 euro, di cui 488 euro riguardano l’acconto di giugno. Viene registrato un picco di oltre tremila euro a Roma, che si conferma la città più costosa. Questo dato proviene da una simulazione elaborata dalla Uil, nel contesto del servizio dedicato alle Politiche Fiscali e Previdenziali, in vista dell’imminente scadenza per il pagamento dell’acconto IMU per il 2025, fissata al 16 giugno.

Oltre 25 milioni di proprietari di immobili che non costituiscono l’abitazione principale dovranno versare circa 9,7 miliardi di euro, metà dei 19,4 miliardi dovuti annualmente, sotto forma di IMU, l’imposta municipale propria. Dall’analisi dei costi annuali dell’IMU applicata alle seconde case risulta che al primo posto tra le città più onerose continua a rimanere Roma, seguita da Milano e Venezia.

Le città con costi più contenuti sono invece Palermo, Pesaro e Cosenza. Per quanto riguarda l’abitazione principale considerata di lusso — appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 — il costo medio complessivo dell’IMU si cifra a 915 euro (458 euro per l’acconto di giugno), con picchi di 3.000 euro a Venezia.

Un’analisi approfondita mostra notevoli variazioni nei costi annuali dell’IMU per le seconde case in diverse città italiane. Roma si conferma in testa con un valore medio annuo di 3.499 euro, mentre Milano segue con 2.957 euro e Venezia con 2.335 euro. A Livorno, il costo medio per una seconda casa è di 1.984 euro. Salerno conclude la lista delle dieci città più costose con un costo medio annuo di 1.514 euro.

Palermo si distingue come la città con il costo medio più basso per l’IMU sulle seconde case, pari a 391 euro annui. Pesaro segue con 394 euro e Cosenza con 395 euro. A Enna, il costo medio per una seconda casa è di 460 euro, mentre Belluno chiude la classifica delle dieci città meno costose con 551 euro.

Per quanto riguarda le abitazioni principali di lusso, Venezia si posiziona al primo posto per quanto riguarda il costo dell’IMU, seguita da Roma e Milano; le città meno costose in questo contesto sono Agrigento, Caltanissetta e Cosenza.

Santo Biondo, segretario confederale della Uil, ha dichiarato: “Emerge la necessità di una profonda riforma del catasto come pilastro di un sistema fiscale realmente equo e progressivo. L’attuale impianto catastale, basato su valori risalenti a oltre quarant’anni fa, genera ingiustizie e sperequazioni inaccettabili tra cittadini con situazioni abitative analoghe, ma trattamenti fiscali diversi.”

“Adeguare le rendite catastali ai valori reali di mercato, senza aumentare la pressione fiscale complessiva – conclude Biondo – è un atto di giustizia sociale.”