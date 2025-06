Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha tracciato una linea chiara per il futuro della sicurezza europea e transatlantica, sottolineando l’urgenza di un rafforzamento deciso del pilastro militare dell’alleanza. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Villa Madama al termine della prima sessione dei lavori della Weimar Plus, puntano dritto al prossimo vertice dell’Aia.

Rafforzare la Difesa Europea: Un Impegno Irrinunciabile

Secondo Sikorski, il coordinamento in ambito transatlantico è “fondamentale” e il prossimo vertice dell’Aia deve concretizzarsi in un “impegno fermo” per potenziare la capacità militare dell’alleanza. Un punto chiave del suo intervento riguarda la necessità che l’Europa sviluppi una capacità militare autonoma, sfruttando al massimo il potenziale della propria industria. In questo contesto, la Polonia si presenta come un esempio virtuoso, già spendendo il 4% del PIL nella difesa, a dimostrazione del proprio contributo attivo.

Ucraina e Pressione su Mosca: Nessuna Illusione sul Dialogo

Il capo della diplomazia polacca ha ribadito la determinazione a sostenere l’Ucraina, ritenendo “fondamentale che partecipi in posizione di forza ai negoziati”. Sikorski ha espresso scetticismo riguardo le mosse diplomatiche di Putin, accusandolo di “fare finta di partecipare agli sforzi diplomatici, mentre intanto attacca la popolazione”. L’esponente del governo di Varsavia ha lanciato un avvertimento chiaro: “Non dobbiamo lasciarci ingannare”, invocando “tutta la pressione possibile” su Mosca. Per raggiungere questo obiettivo, è “necessario rafforzare le sanzioni e la nostra capacità militare“.

La visione di Sikorski è netta: “La sicurezza euroatlantica dipende dalla nostra capacità di gestire la minaccia Russa”. In questa prospettiva, ha evidenziato una convergenza di interessi con gli Stati Uniti, concludendo con una dichiarazione incisiva: “I nostri interessi con gli Stati Uniti da questo punto di vista coincidono e la sconfitta russa sarebbe una grande vittoria per Trump”.