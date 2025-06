In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale ridisegna i confini dell’industria, un’importante novità giunge dal settore delle carte speciali e degli imballaggi. Palantir Technologies Inc. ha annunciato una partnership strategica pluriennale con Fedrigoni, colosso globale nella produzione di carte per packaging, etichette autoadesive e supporti per la comunicazione visiva, oltre alle applicazioni RFID. L’obiettivo di questa collaborazione è chiaro: accelerare la trasformazione digitale di Fedrigoni, sfruttando le avanzate capacità dell’IA di Palantir.

Ottimizzazione e Previsione: Il Primo Passo dell’IA

L’alleanza, inizialmente concentrata sull’ottimizzazione delle scorte e la previsione della domanda, sta ora ampliando il suo raggio d’azione per supportare gli obiettivi complessivi di trasformazione digitale di Fedrigoni. Questa integrazione dell’IA rappresenta un passo fondamentale per incrementare l’efficienza operativa e stimolare l’innovazione nelle attività globali dell’azienda. Adottando la tecnologia all’avanguardia di Palantir, Fedrigoni punta a migliorare la sua capacità di rispondere alle dinamiche di mercato e di prevedere e soddisfare le richieste dei clienti con maggiore precisione. Nel contesto di questo progetto, Fedrigoni beneficerà anche della consulenza di Avatar Investments, un partner chiave di Palantir in Italia.

Le Voci dei Protagonisti: Agilità, Competitività e Innovazione

Marco Nespolo, nella foto, CEO di Fedrigoni, ha espresso grande entusiasmo per la partnership: “Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con Palantir all’inizio del nostro percorso trasformativo. La nostra collaborazione con Palantir ci consentirà di sfruttare la potenza dell’IA per raggiungere livelli superiori di agilità e competitività in un mercato in rapida evoluzione. Questa partnership è una componente fondamentale della nostra strategia per guidare il settore in termini di eccellenza operativa e servizio clienti.”

A rafforzare questa visione, Gionata Berna, CIO di Fedrigoni, ha sottolineato l’importanza strategica dell’accordo: “L’integrazione delle soluzioni IA di Palantir nelle nostre operazioni rappresenta un importante passo avanti per la nostra strategia di innovazione digitale. La capacità di prevedere con precisione la domanda e ottimizzare i livelli delle scorte è solo l’inizio. Siamo intenzionati a costruire un’organizzazione basata sui dati in grado di adattarsi rapidamente e sfruttare nuove opportunità.”

Anche François Bohuon, direttore generale di Palantir per Palantir France e dirigente EMEA, ha mostrato il suo entusiasmo: “Siamo entusiasti di collaborare con Fedrigoni al suo percorso di trasformazione digitale. Questa partnership evidenzia il potenziale trasformativo dell’IA nei settori tradizionali e siamo onorati di poter fornire supporto a Fedrigoni nel raggiungimento della sua visione strategica. La nostra tecnologia consentirà all’azienda di raggiungere nuovi livelli di efficienza e generare crescita.”

Infine, Guillaume Soule, EMEA Manufacturing AI Lead presso Palantir, ha aggiunto: “La strategia lungimirante di Fedrigoni alla trasformazione digitale è in perfetta sintonia con la nostra missione di rafforzare le organizzazioni tramite informazioni basate sui dati. Grazie all’utilizzo dell’IA, siamo pronti a fornire risultati incisivi che consentiranno a Fedrigoni di migliorare le sue capacità operative e ottenere un successo duraturo.”