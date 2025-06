I prezzi alla produzione negli Stati Uniti hanno mostrato un leggero incremento nel mese di maggio, una dinamica che, sebbene in crescita, si è rivelata più contenuta rispetto alle previsioni degli analisti. I dati diffusi dal Dipartimento del Lavoro americano (BLS) indicano un aumento mensile dello 0,1%, un rimbalzo rispetto al -0,2% registrato nel mese precedente, ma comunque inferiore al +0,2% che gli esperti del settore si aspettavano.

Uno Sguardo Annuale e ai Dati “Core”

Sul fronte annuale, l’incremento dei prezzi alla produzione si è attestato al 2,6%, allineandosi perfettamente alle stime di consenso e segnando un lieve aumento rispetto al 2,5% del mese precedente. Questo dato offre una prospettiva più ampia sull’andamento inflazionistico a livello produttivo.

Interessante è anche l’analisi dei prezzi dei beni e servizi “core”, un indice che esclude le componenti più volatili come il settore alimentare e quello energetico, spesso soggette a fluttuazioni significative. Per questa categoria, si è registrato un aumento dello 0,1% su base mensile, invertendo la tendenza del -0,1% del mese precedente. Su base annua, i prezzi “core” hanno mostrato un incremento del 2,7%, seppur in decelerazione rispetto al +2,9% registrato nel periodo precedente.

Questi numeri suggeriscono un quadro di lieve ripresa dei prezzi a livello produttivo, ma con una pressione inflazionistica meno marcata di quanto temuto, specialmente se si considerano le componenti più stabili dell’economia. La dinamica complessiva indica una crescita attenta, che potrebbe avere ripercussioni sulle future strategie economiche e monetarie.