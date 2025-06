A Cagliari, un progetto ambizioso sta prendendo forma per trasformare lo sport in un potente strumento di inclusione e crescita per bambini e ragazzi con disabilità. Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, in collaborazione con CESVI, sostiene l’iniziativa “Sport senza limiti, inclusione senza barriere” promossa dall’A.S.D. Sa.Spo. Cagliari. L’obiettivo è chiaro: garantire che l’esperienza sportiva sia accessibile a tutti, promuovendo libertà, scoperta e nuove relazioni.

La raccolta fondi, parte del Programma Formula di Intesa Sanpaolo dedicato alla sostenibilità e all’inclusione sociale, mira a raggiungere 100.000 euro entro il 31 agosto. Tutti possono contribuire tramite la piattaforma For Funding – Formula, dove è possibile seguire in tempo reale l’andamento delle donazioni. Un impegno significativo arriva anche dalla banca stessa, che destinerà 2 euro per molti dei prodotti acquistati online dai propri clienti, raddoppiando l’impatto di ogni gesto di generosità.

Un Centro di Eccellenza per l’Inclusione

Il cuore di questo progetto è il Centro di Preparazione Paralimpica della Sa.Spo. Cagliari a Selargius. Già attrezzato e accessibile, questo spazio all’interno di un complesso salesiano vanta una palestra di 400 mq, una sala per il potenziamento muscolare, spogliatoi e aree per incontri. Le attività si estenderanno anche alle piscine e alle piste di atletica comunali, creando un polo sportivo completo.

Grazie ai fondi raccolti, il Centro si trasformerà in una vera e propria scuola di avviamento allo sport dedicata a bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disabilità di età compresa tra i 5 e i 14 anni. L’obiettivo è offrire un ambiente stabile e accogliente dove i partecipanti possano crescere attraverso il movimento e costruire relazioni grazie allo sport e al gioco inclusivo. Questo approccio mira a valorizzare l’unicità di ciascuno, promuovendo l’incontro, l’accoglienza e l’accettazione reciproca attraverso attività ludico-motorie che permettano a ogni giovane di esprimersi liberamente e sentirsi parte di un gruppo.

Sport e Oltre: Un Investimento nel Futuro

Le attività proposte includeranno una vasta gamma di sport paralimpici – dal nuoto all’atletica leggera, dalla boccia paralimpica al rugby, calcio e pallacanestro – tutti adattati alle esigenze individuali. La visione del progetto va oltre la pratica sportiva: lo sport è visto come un veicolo per educare alla diversità, abbattere barriere culturali e costruire comunità solide. Per questo, laddove possibile, saranno coinvolti anche coetanei senza disabilità, creando occasioni autentiche di inclusione, relazione e conoscenza reciproca.

I fondi raccolti saranno impiegati in modo mirato per coprire diverse necessità cruciali: il sostegno all’affitto degli impianti sportivi, l’acquisto di attrezzature e ausili specifici (come carrozzine, frame runners e set per boccia paralimpica), la garanzia di istruttori qualificati e la loro formazione continua. Non solo: il progetto prevede anche un supporto psicologico per famiglie, bambini e staff tecnico, la copertura delle spese di trasporto e la partecipazione a eventi sportivi e culturali, sia in Sardegna che fuori, e la fornitura di abbigliamento tecnico sportivo ai partecipanti.

Nel primo anno, l’iniziativa coinvolgerà almeno 50 bambini e ragazzi, offrendo loro l’opportunità di avvicinarsi agli sport paralimpici e di crescere in un contesto che integra corpo, emozioni e relazioni. Un aspetto fondamentale del progetto è il sostegno alle famiglie, spesso lasciate sole nella gestione quotidiana della disabilità, alle quali verrà offerto uno spazio di ascolto, confronto e condivisione per sentirsi accolte e parte della comunità.

Le Voci del Progetto

Luciano Lisci, Presidente della A.S.D. Sa.Spo. Cagliari, ha espresso il suo profondo apprezzamento per l’iniziativa: “Siamo particolarmente onorati di poter contare sul sostegno di Intesa Sanpaolo, per una progettualità per noi tanto importante quanto determinante. Grazie a questa iniziativa, potremo offrire una casa a tante bambine e bambini con disabilità, creando per loro un habitat ideale in cui sentirsi accolti, liberi di esprimersi e parte di una comunità, attraverso il gioco inclusivo. Lo sport, per noi, è uno strumento potente di crescita, relazione e inclusione. Il lavoro di squadra con Intesa Sanpaolo e CESVI ci consentirà di trasformare un sogno in una realtà concreta: uno spazio sicuro, confortevole e ricco di opportunità, dove ogni giovane potrà costruire il proprio percorso, valorizzando la propria unicità. Sarà anche un’occasione preziosa per le famiglie, che potranno incontrarsi, confrontarsi e condividere esperienze, contribuendo insieme a costruire una nuova cultura capace di abbattere le barriere – non solo fisiche, ma soprattutto culturali e sociali.”

Stefano Cappellari, Direttore Regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Con CESVI abbiamo scelto questo progetto perché mette al centro l’inclusione dei più piccoli e dei ragazzi attraverso lo sport, valorizzando come ricchezza differenti abilità e talenti. Invitiamo tutti, clienti e non clienti, a donare insieme a noi per sostenere questa causa. Il nostro programma Formula promuove senso di comunità e solidarietà e dimostra come unendo le forze si possa creare valore in modo mirato ed efficace. Ad oggi, in Sardegna abbiamo già sostenuto due progetti, e raccolto oltre 300 mila euro a favore di giovani, famiglie, anziani per una crescita sociale inclusiva.”