L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) è protagonista quest’anno a “Italia-Africa- Convegno SPeRA”, l’appuntamento annuale organizzato dal Consorzio omonimo che riunisce oltre 50 associazioni di volontariato attive nel continente africano. L’evento, dedicato a stimolare il confronto e le collaborazioni nei settori sociale, formazione, edilizia e sanità, vede AICS impegnata nel presentare il suo lavoro sul campo.

Il Ruolo della Cooperazione Italiana in Africa

Il convegno, apertosi ieri a Genova, ha visto l’intervento del direttore di AICS, Marco Riccardo Rusconi, che ha introdotto il ruolo e il lavoro della “Cooperazione italiana oggi” in Africa, inquadrandolo nell’ambito del Piano Mattei. Un momento chiave dell’evento è rappresentato dalle testimonianze dirette di cinque sedi AICS in Africa, che illustreranno il loro dialogo con università, società civile e istituzioni africane.

Un Progetto di Eccellenza in Egitto

Oggi, durante la sessione “Le Università italiane in Africa”, la sede AICS Il Cairo interviene insieme all’Università di Sassari per presentare il progetto “Sostegno al miglioramento dell’assistenza medica ed infermieristica in Egitto”. Questo progetto, attivo dal 2015 e giunto alla sua terza fase, è un esempio concreto della Cooperazione italiana in azione, coinvolgendo strutture ospedaliere egiziane in attività di formazione specialistica, trapianti di midollo e screening pediatrici. Il progetto è finanziato ai sensi dell’articolo 24 della Legge 125/2014 e si avvale della collaborazione di prestigiosi partner italiani.

Le Strategie Future e il Contributo delle Sedi Estere

La giornata di venerdì sarà dedicata a “La Cooperazione italiana”, offrendo una panoramica dettagliata sul funzionamento dell’Agenzia. Verranno illustrate le linee strategiche definite dalla Farnesina, gli strumenti di finanziamento e le collaborazioni con le Organizzazioni della Società Civile (OSC), con un focus sul ruolo essenziale delle sedi estere di AICS. A seguire, sono previsti gli interventi di quattro sedi africane di AICS: Nairobi, Maputo, Tunisi e Dakar, che condivideranno le loro esperienze e progetti sul campo.