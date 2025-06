L’Italia si conferma tra le mete più ambite per l’estate 2025, con previsioni che indicano un afflusso record di 27 milioni di turisti negli aeroporti del Paese. Questo dato impressionante si suddivide in quasi 19 milioni di arrivi internazionali e oltre 8 milioni per i flussi interni, testimoniando il grande desiderio di vacanza nel Bel Paese, sia da parte di visitatori stranieri che di residenti.

L’Italia sul podio delle destinazioni globali

Le ultime rilevazioni ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) evidenziano una crescita significativa della domanda, con un incremento delle richieste pari al +17,9%. Questo trend positivo posiziona l’Italia al secondo posto nella classifica mondiale delle mete estive più ambite, superando Turchia e Francia e piazzandosi subito dietro la Spagna. Per quanto riguarda i flussi turistici interni, l’Italia si classifica al terzo posto con 8,4 milioni di passeggeri aeroportuali, preceduta da Turchia e Spagna.

Già prenotati 10,6 milioni di arrivi internazionali

Le prenotazioni già effettuate per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre rivelano che oltre 10,6 milioni di turisti internazionali arriveranno in Italia tramite gli aeroporti, segnando un aumento del +4,6% rispetto all’anno precedente. Questo si traduce in un giro d’affari consolidato superiore ai 10 miliardi di euro, a cui si aggiungeranno le spese sostenute dai turisti durante la loro permanenza sul territorio. A questi numeri si sommano gli 8,6 milioni di arrivi aeroportuali registrati nei primi cinque mesi del 2025 (+1,5% sul 2024), con un picco di 2,3 milioni di arrivi nel mese di aprile.

I mercati che amano l’Italia

Tra i principali mercati che scelgono l’Italia per le proprie vacanze estive, spiccano il Regno Unito con 1,6 milioni di arrivi (15% del totale), seguito dagli Stati Uniti con 1,2 milioni di arrivi (10,9% del totale) e dalla Germania con 1 milione di arrivi (9,8% del totale). Questi dati confermano l’attrattiva globale del nostro Paese.

Le destinazioni più gettonate dai flussi internazionali saranno il Nord Italia (7,7 milioni di arrivi), seguito dal Centro Italia (5,5 milioni) e dal Sud Italia (5,4 milioni), dove si registra anche la maggiore presenza di passeggeri aeroportuali domestici (circa 5,4 milioni).

Le parole di ENIT e del Ministro del Turismo

Ivana Jelinic, nella foto, AD di ENIT S.p.A., ha sottolineato che “i numeri sono la migliore testimonianza del potenziale che abbiamo. L’Italia rappresenta una destinazione ambita e richiesta da tutto il mondo, da Nord a Sud, grazie alla quantità e qualità di esperienze che siamo in grado di offrire”. Ha inoltre evidenziato come questi dati positivi contribuiscano alla crescita dei territori e dell’intero comparto turistico.

Anche il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha espresso grande soddisfazione: “Anche le rilevazioni di ENIT preannunciano un’estate di buona salute per il turismo italiano. In particolare, dopo aver superato la Francia in quanto a presenze turistiche, nel 2024, la bella stagione del 2025 ci vede prevalere su questo storico competitor sia in termini di destinazione estiva più desiderata che per flussi interni”. Il Ministro ha ribadito l’impegno a lavorare per rendere questi risultati “non solo strutturali, ma la base di partenza per fare ancora meglio”.

Gli aeroporti più trafficati

Gli scali aeroportuali che registreranno il maggiore traffico durante l’estate italiana saranno Roma Fiumicino (4,6 milioni di passeggeri totali), Milano Malpensa (3,1 milioni) e Napoli Capodichino (2,1 milioni). Seguono Catania (2 milioni), Venezia (1,7 milioni), Bergamo (1,3 milioni), Bologna (1,1 milioni), Bari (1,1 milioni) e Firenze (600 mila). Particolarmente significativi i flussi verso gli aeroporti siciliani, con Catania che si attesta a 2 milioni di arrivi previsti e Palermo a 1,6 milioni.