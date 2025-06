Nel primo trimestre dell’anno, il numero di occupati è aumentato di 141mila unità (+0,6%) rispetto al quarto trimestre del 2024, portando il tasso di occupazione al 62,7% (+0,4 punti in tre mesi). Rispetto all’anno precedente, la crescita del numero di occupati ammonta a 432mila unità (+1,8%). Questo incremento è principalmente sostenuto dall’aumento dei dipendenti a tempo indeterminato, mentre si registra una diminuzione per i dipendenti a termine. Questi dati sono forniti dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), che ha pubblicato le informazioni trimestrali sul mercato del lavoro. Il tasso di occupazione, salito al 62,7% nel primo trimestre, rappresenta il livello più elevato mai registrato dalle serie storiche trimestrali avviate nel 2004. Rispetto allo stesso periodo, il tasso di disoccupazione rimane invariato al 6,1%, mentre il tasso di inattività cala al 33,1% (-0,4 punti).

Il costo del lavoro per Unità di lavoro equivalente a tempo pieno (Ula) ha registrato nel primo trimestre un aumento dell’1,5% rispetto al quarto trimestre del 2024, con un incremento sia delle retribuzioni (+1,3%) sia, soprattutto, dei contributi sociali (+2,2%). Su base annuale, la crescita del costo del lavoro si attesta al 4,6%, a causa del significativo aumento di entrambe le componenti (retribuzioni +4,1% e contributi sociali +6,3%). L’Istat ha sottolineato che la notevole crescita del costo del lavoro è il risultato, da un lato, del proseguimento dei miglioramenti retributivi legati ai rinnovi contrattuali e, dall’altro, della diminuzione degli effetti di alcune agevolazioni contributive.

Ricerca di lavoro: il canale informale prevale

Nella ricerca di lavoro, continua a prevalere l’uso dei canali informali: nonostante una diminuzione, la tendenza a rivolgersi a parenti, amici e conoscenti rimane la più diffusa, con il 73,6% dei disoccupati che utilizza questo metodo (-2,0 punti rispetto al primo trimestre del 2024). L’Istat ha diffuso i dati sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre dell’anno, evidenziando che, in crescita, ci sono l’invio di domande e curricula (71,4%, +6,0 punti) e la consultazione di offerte di lavoro (56,3%, +7,1 punti). Anche la proporzione di chi si rivolge al Centro pubblico per l’impiego è aumentata (34,6%, +7,4 punti), così come coloro che hanno risposto a annunci o effettuato colloqui (31,9%, +4,2 punti). Tuttavia, è in calo il numero di chi contatta agenzie private di intermediazione o somministrazione (17,7%, -2,3 punti).

L’Istat segnala inoltre che si ampliano i divari nella partecipazione al mercato del lavoro in base al livello di istruzione: nel primo trimestre dell’anno, il tasso di occupazione è cresciuto significativamente tra i laureati (+1,9 punti rispetto al primo trimestre del 2024, raggiungendo l’83,6%), mentre è aumentato di +0,7 punti per i diplomati (67,7%) e di solo +0,3 punti per coloro che possiedono al massimo la licenza media (44,3%).