Un drammatico incidente aereo ha scosso la giornata odierna in India. Un velivolo dell’Air India, con destinazione Londra, è precipitato poco dopo il decollo dalla città di Ahmedabad, cadendo nei pressi di una zona residenziale. La notizia, riportata dalle fonti della stampa locale, ha subito generato profonda apprensione.

Le Dimensioni della Tragedia

Secondo le prime informazioni divulgate dall’edizione online del quotidiano India Express, a bordo dell’aereo vi erano 242 persone. Un numero elevato che fa temere un bilancio tragico, sebbene al momento non siano stati forniti dettagli ufficiali sullo stato dei passeggeri e dell’equipaggio. L’impatto in un’area densamente popolata solleva inoltre interrogativi sulla sicurezza dei residenti.

Il Cordoglio delle Istituzioni

La notizia ha rapidamente raggiunto le più alte cariche istituzionali. La “Chief Minister” del Bengala Occidentale, Mamata Banerjee, ha affidato al social X il suo profondo dolore, esprimendo vicinanza ai coinvolti. “Sono sconvolta e profondamente scioccata nell’apprendere del tragico incidente aereo di Air India avvenuto oggi ad Ahmedabad”, ha scritto Banerjee, aggiungendo: “È una notizia tristissima per tutti noi e porgo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime, mentre attendiamo con ansia notizie sui sopravvissuti e preghiamo affinché tutti siano salvi”. Parole che riflettono la gravità dell’accaduto e l’attesa per aggiornamenti cruciali sulle sorti dei presenti a bordo. Le autorità sono al lavoro per accertare le cause dell’incidente e fornire assistenza.