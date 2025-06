In occasione del 47° anniversario del Servizio Sanitario Nazionale, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella foto, ha delineato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia le linee guida per una profonda riforma del sistema. L’obiettivo è chiaro: un Ssn più efficiente e vicino ai bisogni dei cittadini, con un focus sul potenziamento della medicina territoriale, un’enfasi sulla prevenzione e un piano concreto per affrontare le liste d’attesa.

La Sanità a Km Zero: Le Case di Comunità e il Ruolo dei Medici di Famiglia

Al centro della strategia di rilancio si posiziona la riforma della medicina territoriale, con le Case di Comunità come pilastro fondamentale. Queste nuove strutture, i cui cantieri sono già stati avviati in tutte le Regioni grazie ai fondi del Pnrr, mirano a diventare il punto di riferimento per l’assistenza sanitaria di prossimità. Il Ministro ha sottolineato il ruolo cruciale che i medici di famiglia assumeranno all’interno di queste strutture, svolgendo parte del loro orario di servizio al loro interno. “Credo che con il contributo dei medici di famiglia all’interno delle strutture territoriali riusciremo a offrire un’assistenza migliore e più capillare a chi ha bisogno”, ha dichiarato Schillaci, evidenziando come questa integrazione sia essenziale per un’assistenza più capillare e vicina al cittadino. Il Governo, ha assicurato, sta fornendo il massimo supporto alle realtà locali che incontrano difficoltà.

Prevenzione: Il Futuro della Salute Pubblica

Un tema portante dell’azione ministeriale è la prevenzione, che sarà al centro degli Stati Generali in programma a Napoli il 16 e 17 giugno. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Salute, vuole sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un ruolo attivo nella tutela della propria salute. “Prevenzione vuol dire prendersi cura della propria salute ogni giorno, anche quando si sta bene”, ha spiegato il Ministro, sottolineando la necessità di anticipare la malattia piuttosto che curarla.

Investire nella prevenzione non è solo una scelta di salute, ma anche di sostenibilità economica. Ridurre il numero di malati significa infatti diminuire i costi per l’assistenza pubblica e liberare risorse da destinare ad altri ambiti, come la ricerca. Schillaci ha però rimarcato l’esistenza di significative disuguaglianze tra Nord e Sud del Paese in termini di adesione agli screening oncologici, obesità e sedentarietà. “Il nostro impegno, e credo anche quello di tutte le istituzioni locali, deve essere quello di superare le diseguaglianze. Vogliamo veramente che l’articolo 32 della Costituzione venga garantito a tutti i cittadini”, ha affermato, ribadendo l’impegno a garantire il diritto alla salute per tutti.

La Sfida delle Liste d’Attesa: Monitoraggio e Nuove Regole

Una delle criticità più sentite dalla popolazione è il nodo delle liste d’attesa. Per affrontare questo problema, il Governo ha approvato una legge ad hoc lo scorso anno, introducendo strumenti innovativi. Tra questi, un sistema di monitoraggio nazionale, sviluppato in collaborazione con Agenas, che permette di rilevare, Regione per Regione, le prestazioni mancanti e intervenire in modo mirato.

È stato inoltre istituito un CUP unico regionale per le prenotazioni di prestazioni sanitarie, sia pubbliche che convenzionate. Questo nuovo modello prevede che, qualora l’esame o la visita richiesta non possa essere garantita nei tempi stabiliti, il cittadino abbia la possibilità di effettuarla in intramoenia, pagando solo l’eventuale ticket. “Non si possono più chiudere le agende: se un cittadino chiede un esame, non può sentirsi dire di tornare perché l’agenda è chiusa”, ha chiarito il Ministro, evidenziando un cambio di passo decisivo.

Pur riconoscendo la necessità di maggiori fondi, Schillaci ha ribadito che “senza un’organizzazione virtuosa le risorse non bastano”. Nonostante le sfide, i primi risultati incoraggianti in diversi territori suggeriscono che la direzione intrapresa è quella giusta.