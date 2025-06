Assist Digital, società di consulenza e servizi tecnologici all’avanguardia nell’ambito della Customer Experience, dei dati e dell’intelligenza artificiale, ha annunciato l’acquisizione della quota di maggioranza di Hyntelo. Si tratta di una AI Solution Company nata come spin-off della prestigiosa Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e questa mossa strategica è volta a rafforzare il posizionamento di Assist Digital nell’ecosistema europeo dell’IA applicata al business.

Continuità e Crescita con il Team Hyntelo

Il management di Hyntelo, composto dal CEO e Co-founder Giacomo Filippo Porzio, dal Presidente e Co-founder Renato Giacobbo Scavo, e dal CTO e Co-founder Gianluca Nastasi, rimarrà pienamente operativo. Questa scelta garantisce la continuità nella crescita dell’azienda e una solida collaborazione con i clienti già acquisiti.

Hyntelo si è distinta per lo sviluppo di soluzioni Data & AI verticali, basate su tecnologie di machine learning e analisi avanzata dei dati. La sua specializzazione si concentra su settori altamente regolamentati e complessi, come il Life Sciences e i Financial Services, dove supporta importanti aziende internazionali. La società è riconosciuta come il primo AI partner europeo di Veeva Systems e ha ricevuto elogi da Everest Group e Gartner per il suo approccio innovativo al CRM, grazie allo sviluppo della piattaforma proprietaria Lyriko.

Un’Offerta Rafforzata e una Diffusione Europea

Con questa acquisizione, Assist Digital consolida la sua piattaforma di soluzioni proprietarie e potenzia la sua value proposition nel campo dei Dati e dell’Intelligenza Artificiale. Attualmente, l’azienda vanta un centro di competenza con oltre 150 professionisti dedicati a queste tematiche per clienti enterprise. L’integrazione di Hyntelo arricchirà ulteriormente l’offerta per i brand internazionali, affiancando alle partnership tecnologiche esistenti – che includono giganti come Salesforce, Microsoft, Google, AWS, Zendesk, UiPath, Tableau e Genesys – nuove capabilities verticali progettate per ottimizzare i processi decisionali, operativi e di relazione con il cliente.

L’operazione favorirà inoltre una diffusione europea accelerata delle soluzioni Hyntelo, grazie alla presenza capillare di Assist Digital in mercati chiave quali Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Spagna, e alla sinergia tra i rispettivi team di consulenza, design e data science.

Una Strategia di Crescita Multicanale

L’acquisizione di Hyntelo si inserisce in un più ampio piano di crescita che Assist Digital sta perseguendo anche attraverso operazioni esterne, con il supporto del team Expansion di Ardian, che detiene la maggioranza della società da aprile 2023. Dall’ingresso di Ardian nel capitale, Assist Digital ha già realizzato quattro operazioni di M&A sia in Italia che all’estero, e ha in pipeline ulteriori acquisizioni nei principali mercati europei.

Le Voci dei Protagonisti dell’Accordo

Francesca Gabrielli, nella foto, CEO di Assist Digital, ha espresso soddisfazione per l’integrazione: “Siamo felici di dare il benvenuto a Hyntelo nel nostro gruppo. Abbiamo trovato da subito una forte sintonia con il management, con cui condividiamo spirito imprenditoriale e passione per l’innovazione. Le tecnologie AI di Hyntelo e la capacità di verticalizzare soluzioni su settori complessi come Life Sciences e Financial Services ci permetteranno di portare ulteriore valore ai nostri clienti in Italia e all’estero.”

Anche Giacomo Filippo Porzio, CEO e co-founder, e Renato Giacobbo Scavo, Presidente e co-founder di Hyntelo, hanno commentato l’operazione: “Questa operazione rappresenta un passo strategico per accelerare la crescita di Hyntelo, rafforzando la nostra presenza geografica e ampliando l’offerta con soluzioni originali basate sull’intelligenza artificiale. Grazie alle sinergie con il gruppo, potremo estendere l’applicazione della nostra tecnologia a nuovi settori, mantenendo la nostra autonomia e consolidando una proposta che si distingue per qualità e innovazione, anche a livello internazionale.”