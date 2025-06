Generali (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) ha compiuto un’operazione significativa: il collocamento di un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 da 500 milioni di euro. Questa emissione, destinata agli investitori istituzionali e con scadenza a giugno 2036, è stata gestita nell’ambito del programma EMTN del Gruppo, a conferma di una strategia finanziaria mirata.

Forte Interesse e Ampia Adesione degli Investitori

L’operazione ha riscosso un successo notevole. Durante la fase di collocamento, gli ordini raccolti hanno superato 1,35 miliardi di euro, pari a oltre 2,7 volte l’offerta iniziale. Questo dato evidenzia un forte interesse da parte di una base altamente diversificata di circa 100 investitori istituzionali. Particolarmente significativa è stata la partecipazione degli investitori internazionali, che hanno generato circa il 90% degli ordini. Questa ampia adesione, proveniente da numerosi paesi, sottolinea la solida reputazione di cui Generali gode sui mercati globali.

La distribuzione degli investitori riflette questa diversificazione: circa il 34% dei titoli è stato allocato a investitori francesi, il 20% a quelli tedeschi/austriaci/svizzeri, il 14% a nordeuropei, l’11% a britannici e un altro 11% a italiani. Il restante 5% è andato a investitori del Benelux, il 4% a spagnoli e l’1% ad altri.

Dettagli Tecnici dell’Emissione

L’emissione, che vede Assicurazioni Generali S.p.A. come emittente, ha ottenuto un rating previsto di Baa2 / BBB+ da Moody’s e Fitch rispettivamente. La data di lancio è stata l’11 giugno 2025, con regolamento fissato per il 18 giugno 2025. La scadenza è prevista per il 18 giugno 2036.

La cedola sarà del 4,135% annuo, pagabile annualmente in via posticipata, con la prima cedola in data 18 giugno 2026. Il prezzo di emissione è stato del 100%, con uno spread di MS+155bps e un Tasso Euro Mid-Swap (11 anni) del 2,585%. I titoli saranno quotati sul Segmento Professionale del Mercato Regolamentato della Borsa di Lussemburgo e sul segmento professionale del mercato Euronext Access Milan (Access Milan Professional). Il codice ISIN è XS3098976098.

Citi ha svolto il ruolo di Global Coordinator e Joint Lead Manager, affiancata da BBVA, Commerzbank, IMI – Intesa Sanpaolo, Mediobanca, e Société Générale in qualità di Joint Lead Manager.

La Voce del Gruppo

Cristiano Borean, Group CFO di Generali, ha commentato il successo dell’operazione: “L’emissione obbligazionaria di oggi è coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie. L’obbligazione subordinata abbassa il nostro rischio di rifinanziamento e si allinea perfettamente al nostro obiettivo di un’efficiente gestione del costo del debito. Inoltre, il successo del collocamento conferma ancora una volta la solida posizione finanziaria del Gruppo e dimostra la continua forte fiducia in Generali da parte degli investitori internazionali, provenienti da un ampio numero di Paesi.”