Il gruppo vinicolo abruzzese Fantini ha messo a segno un’acquisizione strategica in Spagna, rilevando la cantina ex Venta la Vega. Questa mossa apre nuove e significative prospettive di crescita per l’azienda, leader nell’esportazione di vini del Sud Italia. L’obiettivo è ambizioso: decuplicare la produzione iberica attuale nell’arco di un decennio, mantenendo e incrementando al contempo l’alto livello qualitativo che contraddistingue il marchio.

Un Modello di Successo Confermato

L’acquisizione di ex Venta la Vega si integra perfettamente nel consolidato modello di business di Fantini. Fin dalla sua fondazione nel 1994 a Ortona, il gruppo ha scelto di non possedere vigneti, preferendo stringere accordi con viticoltori locali, veri e propri “custodi del territorio”. A loro si affiancano enologi selezionati, creando una “federazione” di cantine, sparse principalmente nel Sud Italia, dove la cura delle viti è affidata a chi ne conosce ogni segreto. Questo approccio, basato sulla collaborazione e sulla valorizzazione delle specificità locali, ha portato a risultati eclatanti in Spagna.

Finca Fella e l’Agricoltura Eroica

Fantini è sbarcata in Castiglia, precisamente ad Alpera, già nel 2021, associandosi a Finca Fella. Questa tenuta, un mosaico di 1300-1400 ettari complessivi, è dedicata all’agricoltura eroica, con vigneti antichissimi situati tra i 900 e i 1.250 metri di altitudine. Le bottiglie prodotte da Finca Fella hanno ottenuto riscontri lusinghieri sia in termini di vendite che di qualità.

Valentino Sciotti, fondatore e CEO di Fantini, ha chiarito la necessità di questa espansione: «Finca Fella sta crescendo così rapidamente che abbiamo avvertito la necessità di essere in grado di aumentare i volumi di produzione e di poter continuare ad elevarne nel contempo i già alti livelli qualitativi. Noi rimaniamo sempre fedeli al concetto di boutique winery, che non è mai legato alle quantità ma alla capacità di lavorare con la massima attenzione per i dettagli. Crescendo sempre più, rischiavamo di non essere più in grado di farlo».

Potenziale di Crescita Esponeziale

La cantina ex Venta la Vega, estesa su 60 ettari, si integrerà in Finca Fella, adottandone il brand ormai consolidato. Si tratta di una struttura moderna con forti potenzialità di sviluppo. Attualmente, Finca Fella produce poco più di un milione di bottiglie all’anno, ma con questa acquisizione i numeri potranno moltiplicarsi fino a 10 milioni. Considerando che l’intera produzione attuale di Fantini è di 22-23 milioni di bottiglie, Sciotti stima che «in 10 anni la nostra consociata spagnola potrebbe diventare dunque l’azienda più grande del gruppo».

Questa acquisizione non solo fornisce a Fantini un asset fondamentale per la vinificazione, ma rafforza anche i legami con i viticoltori già operanti nella tenuta di 800 ettari, di cui 231 a vigneto.

Valorizzazione dei Territori Marginali

Sciotti ha sottolineato la filosofia del gruppo: «Abbiamo sempre detto di voler crescere facendo crescere nel contempo i territori nei quali andiamo a operare, attraverso accordi con le persone che già li lavorano. Vogliamo sempre essere un’opportunità per tutte le zone dove arriviamo e per i contadini che vi operano magari da generazioni».

La cantina ex Venta la Vega, così come i vigneti di Finca Fella a pochi chilometri di distanza, si trova in una delle regioni più vocate ma meno conosciute per la vitivinicoltura: la Castilla-La Mancha, in particolare nell’area di Alpera-Almansa. Questa zona, lontana dalla Spagna enologica più mainstream come La Rioja o la Catalogna, riflette il perfetto stile Fantini. Il gruppo ha sempre puntato a valorizzare la straordinarietà di produzioni considerate “marginali” o neglette in regioni italiane come Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Almansa: Un Paradiso per l’Uva Eroica

Almansa si rivela un piccolo paradiso per le uve. La tenuta, situata ai piedi delle leggendarie montagne di El Mugrón, vanta la più grande piantagione singola di varietà Garnacha Tintorera in Europa. A 1.200 metri d’altitudine, i microclimi naturali sono distintivi. La scarsità d’acqua, pur rendendo necessaria un’agricoltura eroica, favorisce una qualità eccellente e la produzione di vini unici.

Tommaso Ciampoli, socio fondatore e amministratore dell’azienda, ha evidenziato: «Vera e propria viticoltura eroica. Le viti devono sopravvivere in quasi assenza di acqua. Così rimangono basse, praticamente al livello del terreno, la vendemmia diventa qualcosa di straordinario. La densità è ridottissima, tre metri per tre; le rese per ettaro davvero minime; la qualità, però, strepitosa».