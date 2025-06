Il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo, ha incontrato ieri a Maputo l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, nella foto, per discutere delle attività della società, in corso e future, nel Paese. L’incontro ha ribadito la forte partnership tra Eni e il Mozambico e ha evidenziato le iniziative strategiche volte a sostenere la crescita economica del Paese.

Energia e Crescita Economica: Il Ruolo Chiave di Eni

Tra i temi discussi, l’andamento positivo del Progetto Coral South, che ha contribuito al 50% della crescita del PIL del Mozambico nel 2023 e che, secondo l’International Monetary Fund, dovrebbe rappresentare il 70% della crescita del PIL nel 2024. È stato inoltre esaminato il Piano di Sviluppo recentemente approvato dal Governo del Mozambico per la realizzazione del progetto Coral North FLNG, che consentirà l’espansione della produzione di GNL dal giacimento Coral nell’Area 4 del Bacino di Rovuma. Questi progetti sono fondamentali per lo sviluppo energetico e infrastrutturale del Mozambico.

Diversificazione e Sostenibilità: L’Impegno di Eni Oltre il Gas

L’incontro ha anche evidenziato la strategia di Eni di diversificare le proprie attività in Mozambico, come parte del suo più ampio impegno nella transizione energetica del Paese. Ciò include l’attuazione di un progetto agroalimentare innovativo incentrato sulla produzione di olio vegetale per la bioraffinazione. Questa iniziativa mira a sostenere lo sviluppo delle aree rurali e a creare opportunità per integrare il Mozambico nella catena del valore dei biocarburanti, favorendo un’economia più verde. Inoltre, l’azienda sta promuovendo diverse iniziative di compensazione delle emissioni di carbonio, tra cui il programma Clean Cooking, che promuove l’uso di soluzioni di cottura più efficienti dal punto di vista energetico, e altre iniziative REDD+.

Eni è presente in Mozambico dal 2006 e ha giocato un ruolo cruciale nella scoperta di vaste risorse di gas naturale nel bacino di Rovuma tra il 2011 e il 2014, nei giacimenti Coral, Mamba Complex e Agulha, con circa 2.400 miliardi di metri cubi di gas in posto. Eni è l’operatore del progetto Coral South, il primo a produrre gas dal bacino di Rovuma. Oltre alle attività energetiche, Eni contribuisce anche a migliorare la diversificazione economica del Paese, l’accesso all’istruzione, alla salute e all’acqua attraverso l’attuazione di un piano di sostenibilità.