CIRCLE Group, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan e leader nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato la firma di un nuovo contratto del valore complessivo di € 200.000. L’incarico, della durata di circa 12 mesi, è volto a rafforzare l’interoperabilità e l’evoluzione digitale del sistema portuale nazionale.

Digitalizzazione dei Porti: Al Cuore del Progetto

Il progetto prevede lo sviluppo e il potenziamento dell’Extended Port Community System, una piattaforma digitale avanzata. Questa soluzione innovativa connette in tempo reale tutti gli attori della catena logistica – dai porti ai terminal inland, dagli operatori del trasporto alle autorità pubbliche – migliorando la gestione integrata dei flussi informativi e delle merci.

Attraverso soluzioni all’avanguardia per la gestione dei preavvisi, il tracciamento in tempo reale, l’interoperabilità applicativa e la conformità alla cybersecurity, CIRCLE Group supporta i porti italiani nella loro trasformazione. L’obiettivo è una logistica più sicura, sostenibile ed efficiente, in linea con le più recenti normative europee, inclusa la stringente Direttiva NIS2.

Le Dichiarazioni del CEO e il Posizionamento di CIRCLE Group

Luca Abatello, nella foto, CEO di CIRCLE Group, ha commentato: “Con questo nuovo incarico confermiamo il ruolo strategico di Circle Group come facilitatore della digitalizzazione nel settore portuale. Interoperabilità, sicurezza informatica e resilienza sono oggi elementi imprescindibili per garantire la competitività della logistica italiana. Siamo orgogliosi di contribuire concretamente all’adeguamento del sistema portuale agli standard europei più evoluti, come da piano industriale ‘Connect 4 Agile Growth'”.

Questo nuovo contratto consolida ulteriormente il posizionamento di CIRCLE Group come partner di riferimento nella transizione digitale dei porti mediterranei, promuovendo lo sviluppo di una logistica sempre più interconnessa, federata e orientata all’efficienza operativa.