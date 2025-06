“I dazi imposti dagli Stati Uniti mettono a rischio 68.280 posti di lavoro e potrebbero costare all’Italia 18 miliardi di euro in produzione: il 25% del totale delle esportazioni verso gli USA.” Così ha commentato Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, in merito al Focus Censis Confcooperative “L’Italia stretta tra dazi e dipendenza strategica”, che stima l’impatto occupazionale ed economico della guerra commerciale avviata da Donald Trump.

In base ai dati forniti dal focus, i settori che potrebbero subire le conseguenze maggiori sono quelli alimentari, con 6.380 posti a rischio tra produzione e industria alimentare; la fabbricazione di macchinari e apparecchiature, che potrebbe perdere 5.000 posti; la produzione di metalli, con una potenziale perdita di 4.950 posti; e infine il tessile e l’abbigliamento, con 4.800 posti a rischio.

Secondo Gardini: “È necessario operare su due fronti: da un lato, l’azione diplomatica è l’unica via per risolvere questa situazione. Dall’altro, è necessario un impegno incessante da parte del governo, delle istituzioni e delle imprese per aprire nuovi mercati.” Tuttavia, il presidente di Confcooperative avverte: “All’Europa continua a mancare una visione politica ed economica sistematica.”

“Se l’Europa riuscisse a eliminare le barriere interne, la produttività aumenterebbe del 7% nel lungo periodo,” ha aggiunto Gardini, “riducendo il divario con l’economia americana.” Secondo il FMI, infatti, gli ostacoli burocratici e normativi si traducono in un dazio del 44% sugli scambi di beni tra gli Stati membri e del 110% sui servizi.