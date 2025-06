La Giunta regionale siciliana ha dato il via libera alla base giuridica per un nuovo bando da 135 milioni di euro destinato alle imprese del turismo in Sicilia. Questo rappresenta un passo fondamentale verso l’avviso pubblico che renderà disponibili i fondi del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 per sostenere il rinnovamento e l’ampliamento delle strutture ricettive, incluse quelle extralberghiere.

Obiettivo: Potenziamento dell’Accoglienza e Competitività

L’iniziativa mira a potenziare la qualità dell’accoglienza e a rendere più competitiva l’offerta turistica dell’Isola. Il Presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza di questo investimento: “I numeri confermano l’attrattività della Sicilia: nei primi quattro mesi del 2025, gli arrivi nel segmento degli affitti brevi sono cresciuti del 17,8% e le presenze del 26,1%. Ci aspettiamo un’estate da tutto esaurito: è il momento di investire sull’ospitalità”.

Il bando, in fase di celere definizione, prevede agevolazioni per le imprese turistiche con sede in Sicilia. I fondi saranno destinati a interventi di ristrutturazione, ampliamento o riattivazione delle strutture esistenti. Saranno ammissibili anche progetti per la realizzazione di nuove attività attraverso il recupero o la riconversione di immobili già esistenti.

Criteri di Assegnazione e Beneficiari

L’Assessora regionale al Turismo, Elvira Amata, ha chiarito i meccanismi di assegnazione dei contributi: “Sosterremo gli imprenditori che vogliono migliorare la qualità dei servizi offerti. Il criterio principale per l’assegnazione dei contributi sarà l’entità della richiesta: chi chiederà meno, avrà priorità. In caso di parità, sarà premiata l’impresa giovanile o femminile, per incentivare l’occupazione in questi segmenti”.

I contributi, erogati a fondo perduto, saranno destinati a micro, piccole, medie e grandi imprese del settore. La platea dei beneficiari è ampia e include: alberghi, bed and breakfast, campeggi, villaggi turistici, case vacanze, rifugi e altre strutture ricettative, comprese le reti d’impresa e le cooperative. Il finanziamento varierà da un minimo di 50 mila euro fino a un massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuna domanda.

La selezione avverrà attraverso una procedura valutativa a graduatoria, con due distinti regimi di aiuto: ‘de minimis’ e ‘in esenzione’, ciascuno con le proprie soglie di finanziamento. Tra i criteri di valutazione che saranno presi in considerazione rientrano anche la sostenibilità ambientale, l’innovazione e la digitalizzazione degli interventi.