Con una mossa che ridefinisce il panorama della connettività globale, Prysmian ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Channell Commercial Corporation. L’operazione, del valore di base di 950 milioni di dollari, con un potenziale aggiuntivo di 200 milioni legato al raggiungimento di obiettivi di EBITDA per il 2025, segna un passo significativo per l’azienda italiana nel suo percorso di trasformazione.

Un’Espansione Strategica nel Cuore del Nord America

L’acquisizione di Channell, azienda leader con sede negli Stati Uniti specializzata nella produzione di custodie in termoplastica e soluzioni per la gestione della fibra ottica, posiziona ora Prysmian come un fornitore di soluzioni complete “end-to-end” per il Fiber-to-the-Home (FTTH). Questo significa che Prysmian sarà in grado di offrire l’intera gamma di soluzioni per la connettività, dalla strada direttamente fino all’abitazione. Un rafforzamento non solo nel settore dei cavi in Nord America, ma anche nella capacità di offrire un pacchetto integrato, semplificando l’implementazione delle reti per gli operatori di telecomunicazioni.

La sinergia tra il portafoglio di cavi ottici di Prysmian – che include cavi ribbon, loose tube e drop – e i componenti infrastrutturali innovativi di Channell è destinata a rivoluzionare il mercato nordamericano. L’integrazione mira a migliorare la qualità del servizio e a ridurre i costi per gli operatori, facilitando anche l’espansione del FTTH, del 5G e la crescita dei data center a livello globale.

Voci dal Vertice: La Visione dei Leader

Massimo Battaini, nella foto, CEO di Prysmian, ha espresso grande entusiasmo per l’operazione: «Il nostro portafoglio sinergico di soluzioni per l’energia e il digitale si rafforza grazie a questa acquisizione e, di conseguenza, porteremo benefici ai clienti in tutto il Nord America, aumentando al contempo la nostra competitività globale nel settore digitale. Sono inoltre lieto di dare il benvenuto in Prysmian al team di Channell, abbiamo una cultura che riconosce realmente il valore delle aziende che abbiamo integrato nel tempo, e sono certo che l’esperienza di Channell arricchirà ulteriormente il nostro know-how unico.»

A fargli eco, Frederick Persson, EVP Digital Solutions di Prysmian, ha sottolineato l’importanza strategica di questa mossa: «Questa acquisizione rafforza la capacità di Prysmian di rispondere alle esigenze complesse e in continua evoluzione degli operatori di telecomunicazioni e dei fornitori di infrastrutture, compresa l’implementazione del FTTH. Unendo l’ampia esperienza di prodotto con componenti infrastrutturali collaudati, Prysmian e Channell sono in una posizione unica per aiutare i clienti a rendere le loro reti a prova di futuro e fornire banda larga affidabile e ad alta velocità a un numero sempre maggiore di case e comunità. Non si tratta solo di un’acquisizione, è un passo in avanti strategico che ci impegna a guidare il settore come fornitori di soluzioni, aiutando i nostri partner a implementare reti più intelligenti, veloci ed economicamente sostenibili.»