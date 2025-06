Con un sospiro di sollievo che risuona negli uffici immobiliari e tra le mura domestiche, il mercato residenziale italiano nel primo trimestre del 2025 ha dipinto un quadro di inaspettata, ma gradita, ripresa. Le ombre di una stagnazione sembrano diradarsi, lasciando spazio a numeri che narrano di un dinamismo ritrovato, complice una danza ben orchestrata tra domanda e offerta, agevolata da fattori esterni non trascurabili.

Un Risveglio Improvviso: La Crescita delle Compravendite

Le statistiche dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi), rese pubbliche dall’Agenzia delle Entrate, rivelano una notevole vivacità. Gli scambi di immobili residenziali hanno segnato un incremento dell’11% rispetto allo stesso trimestre del 2024. Questo slancio, sebbene con intensità variabili, ha abbracciato ogni angolo del Paese, dai capoluoghi alle più remote province. Un dato che non lascia spazio a interpretazioni: l’interesse per la casa, bene rifugio per eccellenza, è più vivo che mai.

A trainare questa ventata di ottimismo sono state, come spesso accade, le grandi città. Nomi come Genova, Torino e Roma si ergono a fari di questa rinnovata fiducia, dimostrando che i centri urbani continuano a esercitare un’attrazione irresistibile. Ma non è solo la grandezza delle metropoli a spiegare il fenomeno; un elemento cruciale ha contribuito a svelare nuove opportunità per gli acquirenti.

Il Fattore Mutuo e la Fiducia Ritrovata

La flessione dei tassi di interesse sui mutui ipotecari si è rivelata una leva potente. Questo calo ha incoraggiato un numero maggiore di persone a concretizzare il sogno della casa propria, portando a un aumento di quasi 7 punti percentuali nella quota di acquisti assistiti da mutui rispetto all’anno precedente. Nel primo trimestre del 2025, ben il 45,8% delle abitazioni acquistate da persone fisiche ha visto il ricorso a un mutuo ipotecario, con un incremento di 4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il tasso di interesse medio applicato alla prima rata è sceso al 3,2%, un segnale incoraggiante per chi guarda al futuro con la speranza di un investimento stabile.

Nonostante il mutuo sia tornato protagonista, le agevolazioni prima casa continuano a ricoprire un ruolo fondamentale, attestandosi sopra il 70% delle transazioni. È interessante notare, invece, un leggero calo, sotto il 6%, per gli acquisti di abitazioni di nuova costruzione, suggerendo una predilezione per l’usato o per immobili che necessitano di interventi.

Il Valore della Casa: Prezzi in Aumento e il Mercato delle Locazioni

Parallelamente alla crescita delle compravendite, il mercato ha registrato un’impennata nei valori degli immobili. Secondo i dati ISTAT, i prezzi delle abitazioni nel quarto trimestre del 2024 hanno registrato un aumento dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e un 4,5% su base annua. Questo incremento è stato trainato principalmente dai prezzi delle abitazioni nuove, che hanno mostrato un aumento del 9,4%, un’accelerazione rispetto al trimestre precedente. Le abitazioni esistenti hanno contribuito con un incremento del 3,4%, anch’esso in crescita rispetto al trimestre precedente. Ciò dimostra una sana valorizzazione del patrimonio immobiliare, un segnale di vitalità che si riflette anche nel settore delle locazioni.

Il mercato della locazione ha mostrato segnali positivi: il numero di nuovi contratti registrati nel primo trimestre del 2025 è aumentato dell’1% rispetto al 2024. In particolare, sono in crescita i contratti ordinari transitori e quelli agevolati a canone concordato e per studenti, mentre si registra un calo per i contratti ordinari di lungo periodo. Un dato significativo è l’aumento del canone annuo complessivo pattuito nei nuovi contratti, pari a circa 1,9 miliardi di euro, con un +5% su base tendenziale.

Oltre il Residenziale: Il Non Residenziale e i Terreni

La ripresa non si limita al solo comparto residenziale. Anche il settore non residenziale ha mostrato una crescita, con un +5% rispetto all’anno precedente. A spiccare sono state, in particolare, le transazioni di negozi e depositi commerciali nel Sud e nelle Isole, a conferma di una ritrovata dinamicità economica in queste aree. Solo il mercato dei terreni ha registrato un leggero calo del -2,3%, nonostante le performance positive nel Nord del Paese.

In sintesi, il primo trimestre del 2025 ha tracciato un percorso di consolidamento e fiducia per il mercato immobiliare italiano, evidenziando una resilienza e una capacità di adattamento che, in un mondo in costante mutamento, rappresentano una vera e propria virtù.