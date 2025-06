Patrigest, società del Gruppo Gabetti specializzata in ricerca, consulenza e valutazione, è stata nominata advisor esclusivo per i servizi di asset management di un portafoglio immobiliare significativo. Si tratta di 12 asset a destinazione mista, distribuiti tra il nord e il centro Italia, con un valore complessivo di circa 83 milioni di euro. L’incarico è stato affidato da Fondo Pensioni BNL/Gruppo BNP Paribas Italia, sia direttamente sia tramite Fondaco Previdenza Immobiliare S.A. SICAF-RAIF.

Un Mandato per la Valorizzazione e Dismissione

Il mandato segue un’attività di assessment del portafoglio già condotta da Patrigest, finalizzata a definire un piano strategico di valorizzazione e dismissione. Sulla base delle analisi effettuate, è stato elaborato un piano d’azione che stabilisce le linee guida operative per l’attuazione del business plan e per l’ottimizzazione del valore degli asset.

L’obiettivo primario dell’attività di asset management sarà massimizzare il rendimento di ogni singolo immobile, facilitandone la dismissione in linea con gli obiettivi prefissati. Questo avverrà tramite un monitoraggio puntuale e l’applicazione di strategie su misura.

Strategie di Valorizzazione e Sinergie di Gruppo

Per ottenere la massima valorizzazione del portafoglio, sono state individuate tre diverse strategie:

“Lease Up & Sell” : mira a massimizzare lo stato occupazionale e la redditività dell’immobile, preparandolo per una vendita a reddito.

: mira a massimizzare lo stato occupazionale e la redditività dell’immobile, preparandolo per una vendita a reddito. “Sell As Is” : prevede la vendita dell’immobile (libero o a reddito) nel suo stato attuale.

: prevede la vendita dell’immobile (libero o a reddito) nel suo stato attuale. “Change of Use – Sale As Is”: consiste nella vendita dell’immobile con un iter urbanistico già avviato per il cambio di destinazione d’uso.

Per la commercializzazione degli immobili, sarà coinvolta la divisione Capital Markets di Gabetti Agency. Inoltre, Abaco Team, altra società di servizi immobiliari del Gruppo Gabetti, sarà responsabile delle attività tecniche relative ai cambi di destinazione d’uso, laddove necessario. Parallelamente, Gabetti Agency ha ricevuto da Fondo Pensioni BNL/Gruppo BNP Paribas Italia il mandato per la gestione delle attività di locazione e vendita del medesimo portafoglio, in linea con l’implementazione del piano di valorizzazione.

Alessandro Lombardo, direttore commerciale del Gruppo Gabetti, ha commentato: “La valorizzazione di un portafoglio immobiliare così articolato, distribuito tra nord e centro Italia, rappresenta un’importante opportunità per generare valore sostenibile per il Fondo Pensioni BNL/Gruppo BNP Paribas Italia, in un contesto di mercato sfidante e in continua evoluzione. Il nostro impegno sarà orientato alla massima efficienza nella gestione, nella trasformazione e nella commercializzazione degli asset, grazie al supporto sinergico delle società del Gruppo in grado di garantire competenze specifiche in ogni fase del processo”.