Il recente crollo del ghiacciaio del Birch, avvenuto lo scorso 28 maggio in Svizzera, che ha travolto il villaggio di Blatten, nel Cantone del Vallese, ha riacceso i riflettori sulla crisi climatica e sui suoi effetti devastanti sulle montagne. L’evento impone una riflessione urgente sulla sicurezza della frequentazione delle quote elevate da parte di alpinisti e appassionati.

Montagne che Cambiano: Il Rischio delle Frane

Piero Carlesi, presidente del Comitato scientifico centrale del Club Alpino Italiano (CAI), che opera a stretto contatto con il Comitato glaciologico italiano, spiega la natura di questi fenomeni: “Quello che è successo in Svizzera è un evento limite. L’aumento delle temperature causate dal cambiamento climatico porta a una minor tenuta dei corpi rocciosi in alta quota tenuti insieme dal permafrost, che si comporta come un collante. Con le alte temperature questo si fonde e possono verificarsi delle frane” che, nelle vallate montane, “saranno sempre più comuni”.

Per Carlesi, in Italia non si registrano al momento casi analoghi a quello svizzero. Tuttavia, egli cita la Val Ferret a Courmayeur come una situazione simile, seppur differente: “La situazione più vicina anche se differente a quella di Blatten potrebbe essere quella della Val Ferret a Courmayeur dove tanti ghiacciai pensili sono aggrappati alla roccia ma sicuramente sono monitorati. L’importante è che le frane possano avvenire in luoghi in cui non ci siano centri abitati”.

Alpinismo e Nuove Sfide: Attenzione e Formazione

L’unica certezza di fronte a un ambiente montano in continua evoluzione è la maggiore attenzione richiesta a chi pratica l’alpinismo. Carlesi evidenzia un dato allarmante: “Alla Capanna Margherita, sul Monte Rosa, a 4.500 metri di quota, nelle scorse settimane sono stati misurati sette gradi in pieno giorno. Questa temperatura fa capire che la neve appena caduta si fonde subito e il ghiacciaio non solo si accorcia ma soprattutto si appiattisce”.

Chi si avventura nell’alpinismo su ghiaccio si trova oggi ad affrontare molti più crepacci scoperti, poiché “con le alte temperature molti ponti di neve che normalmente sopravvivevano anche durante l’estate ora scompaiono subito e ciò richiede più attenzione”. Con il ritiro dei ghiacciai, cambiano anche gli itinerari e la loro difficoltà. “Molte vette e molti rifugi che potevano essere raggiunti più facilmente risalendo dei pendii glaciali ora non lo sono più perché il ghiaccio è scomparso o si è ridotto lasciando il posto alla roccia. Pertanto anche le descrizioni delle vie alpinistiche che troviamo nelle guide non sono più aggiornate in tempo reale e molto spesso al posto del ghiaccio troviamo placche di roccia da dover superare con più attenzione rispetto al procedere sul ghiacciaio con piccozza e ramponi”.

Gli iscritti al CAI sono preparati ad affrontare queste nuove sfide grazie a specifici corsi di formazione. “Abbiamo corsi di alpinismo per arrampicata sia su ghiaccio che su roccia. I nostri iscritti sono alpinisti preparati da istruttori nazionali di alpinismo e sicuramente sanno affrontare nel modo giusto la montagna”, spiega Carlesi. Il presidente del Comitato scientifico centrale del CAI consiglia vivamente di rivolgersi alle guide alpine del territorio prima di intraprendere una salita, per “raccogliere anche all’ultimo momento indicazioni e consigli per muoversi in sicurezza”. Questo perché, purtroppo, persiste il fenomeno di chi si improvvisa frequentatore dell’alta quota, avventurandosi in montagna con equipaggiamento inadeguato: “Questo è un fenomeno sempre più diffuso perché la montagna ormai è concepita come un luna park. I sindaci dei Comuni al di là dei confini hanno dettato norme molto severe con multe e divieti qui in Italia questo non avviene ancora”.

Monitoraggio e Archeologia Glaciale

Per il Club Alpino Italiano, la sicurezza e la formazione sono inscindibili dal monitoraggio. Per questo, da alcuni anni, in collaborazione con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), il CAI ha avviato il progetto della rete dei rifugi sentinella del clima e dell’ambiente. L’iniziativa ha previsto l’installazione di 29 centraline meteoclimatiche nei rifugi delle Alpi e degli Appennini per la raccolta di dati su temperatura, umidità, vento e luminosità. “Nei prossimi anni avremo così dei dati per poter fare degli studi”, afferma Carlesi, ricordando come una di queste centraline, dotata di webcam e installata al rifugio Citelli, abbia immortalato in tempo reale la recente eruzione improvvisa di un piccolo cratere dell’Etna.

Oltre a raccogliere dati per studiare il futuro, il ritiro dei ghiacciai può offrire un’opportunità unica per ricostruire il passato. In quest’ottica, il Comitato scientifico centrale del CAI, insieme ad altre organizzazioni e associazioni montane, ha lanciato un appello a chi frequenta l’alta quota. L’invito è di segnalare alle autorità competenti (guide alpine, guardie forestali, Carabinieri) qualsiasi manufatto o oggetto appartenuto ad alpinisti del passato dovesse riemergere dai ghiacci. “Chiediamo di avvisare chi di dovere per evitare che vadano dispersi o che qualcuno se li porti a casa. Bisogna assolutamente fare in modo che questi oggetti vengano conservati nei musei per farli vedere al pubblico, visto la loro importanza storica e archeologica”.