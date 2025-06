Elevion Group, leader europeo nelle soluzioni di decarbonizzazione ed efficienza energetica, e AB, leader mondiale nelle soluzioni per la sostenibilità energetica, hanno siglato un accordo quadro per la realizzazione e la manutenzione di cinque impianti di upgrading del biogas in biometano in Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Questo progetto ambizioso prevede un impatto ambientale significativo, con un risparmio stimato di 50.000 tonnellate di CO₂ equivalente all’anno.

Il biometano è una fonte di energia rinnovabile sempre più cruciale per la transizione energetica italiana e per l’autonomia strategica europea. Secondo il Consorzio Italiano Biogas (CIB), la produzione nazionale attuale si attesta intorno ai 750 milioni di Smc/anno, con l’obiettivo di raggiungere 1,8 miliardi grazie al PNRR e arrivare a 5 miliardi di Smc entro il 2030, di cui l’80% da fonti agricole.

Dettagli dell’Accordo e Tecnologia Implementata

L’accordo tra AB ed Elevion Group rappresenta una delle collaborazioni più significative nel settore italiano e include cinque impianti: tre da 350 Smc/h, uno da 450 Smc/h e uno da 900 Smc/h. Tutti gli impianti saranno equipaggiati con la tecnologia AB BIOCH₄NGE®, un sistema di upgrading a membrane ad alta selettività. Ogni impianto sarà inoltre dotato di sistemi accessori per il trattamento completo e l’immissione del biometano nella rete nazionale. Le attività previste comprendono l’ingegneria, il commissioning e la manutenzione full-service.

Le dichiarazioni dei leader

Angelo Baronchelli, Presidente di AB, ha sottolineato l’importanza di questo passo per contribuire agli obiettivi del Piano Nazionale Energia e Clima, in particolare nel settore del biometano. Ha inoltre espresso orgoglio nell’affiancare Elevion Group con le migliori tecnologie AB per garantire alte performance e una lunga vita agli impianti.

Claudio Sanna, CEO di Elevion Group | ITALY, ha evidenziato come Elevion Group abbia già adottato la tecnologia BIOCH₄NGE® per il suo primo impianto di biometano certificato. La scelta di rafforzare la sinergia con AB è motivata dall’affidabilità del servizio e dalla capillarità della loro rete, elementi fondamentali per garantire la continuità delle operazioni e il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale.

Impatto e Obiettivi Futuri

Le nuove installazioni avverranno su siti agricoli già dotati di infrastrutture per il biogas, facilitando una conversione rapida e sostenibile. Il biometano sarà prodotto da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici, approvvigionati localmente da fornitori certificati, promuovendo un approccio di filiera integrata, economia circolare e decarbonizzazione.

Questo accordo si inserisce nel percorso di crescita di Elevion Group nel settore delle bioenergie in Italia. L’obiettivo entro il 2026 è di raggiungere una produzione oraria di 5.400 Smc di biometano, pari a 42,5 milioni di Smc/anno, destinata alla decarbonizzazione di processi industriali energivori.