“Se il commercio globale dovesse essere frammentato in blocchi in competizione tra loro, l’interscambio diminuirebbe significativamente e ognuna delle principali economie ne risentirebbe”. Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha espresso queste preoccupazioni durante il suo intervento a Pechino alla Banca popolare della Cina. Ha sottolineato che “per preservare la prosperità, è essenziale perseguire soluzioni collaborative, anche di fronte a differenze geopolitiche”.

Continuando, Lagarde ha affermato: “Ciò significa che sia i Paesi in surplus che quelli in deficit commerciale devono fare la loro parte”.

In merito alle politiche commerciali, ha dichiarato: “Le politiche coercitive non rappresentano una soluzione sostenibile alle attuali tensioni commerciali”, riferendosi implicitamente ai dazi introdotti dall’amministrazione Trump. “Il protezionismo, nella misura in cui cerca di affrontare gli squilibri, non agisce sulle cause profonde, ma piuttosto erode le fondamenta della prosperità globale”.