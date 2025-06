La lucente Massa Lubrense, perla della Penisola Sorrentina, si prepara a un nuovo, attesissimo appuntamento con l’eccellenza enogastronomica e la valorizzazione del territorio: “La Tavola dei 300”. Giunta alla sua seconda edizione, questa kermesse, organizzata dall’Associazione Ristoratori Lubrensi con il patrocinio del Comune, promette di superare le già alte aspettative, trasformando l’intero paese in un palcoscenico di sapori, cultura e bellezza paesaggistica.

Un Viaggio tra Borghi e Sapori Autentici

Il sipario su questa magnifica iniziativa si alzerà già questo fine settimana, sabato 14 e domenica 15 giugno, con una serie di tour guidati e percorsi di trekking. Queste esplorazioni, aperte al pubblico su prenotazione e create in partnership con By Tourist, prenderanno il via da Massa Centro per inoltrarsi nelle affascinanti frazioni di Termini, San Francesco e Schiazzano. I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in antichi limoneti e passeggiare tra ulivi secolari, approfondendo la conoscenza delle cultivar locali e apprendendo le tecniche di trasformazione che danno vita a prodotti d’eccellenza come limoncello e confetture agli agrumi. Questa immersione nel gusto e nella tradizione sarà possibile grazie alla collaborazione di agriturismi come “Il Convento” e “Il Giardino di Vigliano”, che ospiteranno pranzi e degustazioni guidate in contesti bucolici con vista mare.

Non mancherà un focus sull’oro verde di Massa Lubrense: l’olio. In sinergia con il brand Le Colline Lubrensi, i visitatori potranno partecipare a un percorso di analisi sensoriale dell’olio e scoprire le tecniche di raccolta e trasformazione che contraddistinguono le D.O.P. di Massa Lubrense. Il programma proseguirà con la visita guidata del borgo di Schiazzano e della suggestiva chiesa del Santissimo Salvatore, risalente alla fine del ‘500. A conclusione della giornata, una Pizza Class al ristorante/pizzeria Da Francesco a Schiazzano e un pranzo che esalterà l’abbinamento con l’olio DOP locale.

Il Cuore Pulsante dell’Evento: Serate di Gala e Riconoscimenti

Il vero culmine di “La Tavola dei 300” si raggiungerà mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, grazie al prezioso supporto di partner di calibro come Acqua S. Pellegrino, Villa Sandi, Federalberghi Penisola Sorrentina, AIS Campania – Penisola Sorrentina e Capri, Barone Pizzini, Gidal, Le Colline Lubrensi, Caputo, Caseificio Due Golfi, Vitica – Consorzio tutela vini Caserta, Edil Sud, Fantinel, Food Safety Consulting, Studio Gaeta, Olio Gargiulo, Gerli, Il Convento, Ipei, Irpinia Consorzio Tutela Vini, Clipper ITPoint, La Roncaia, Hotel Rifiuti Zero, Caseificio Marcello, Marisa Cuomo, Palazzo Raja, Pollio Carni, Consorzio Vita Salernum Vites, Sannio Consorzio Tutela Vini, SchönhuberFranchi, Socom Nuova, Consorzio Prodotti Penisola Sorrentina DOP, Consorzio Tutela Vini Vesuvio, Workline, Roxy Bar, La Costiera, MilleVoglie, L’Agricola, Caseificio del Monte, The Gang Caffè, Bar Di Sarno, Fiorentino Bar Pasticceria, Ceda, Ikigai, Trippaldella, Gourmet Bar, Ingrosso Agrumi Gargiulo Massimo, Fontanella Piante, Iamaya Fiori piante, L’arte dei Fiori, Casa dei Fiori, Fiorista Luca Terrecuso e Dolcevì. La direzione tecnica è affidata a David Aiello.

Mercoledì 18 giugno sarà la volta della serata street food, che animerà la frazione di Monticchio. Qui, l’Associazione Ristoratori Lubrensi tributerà un meritato riconoscimento al Relais Blu, boutique hotel con ristorante stellato a Marciano – Termini, e alla Taverna del Capitano, storico ristorante stellato di Marina del Cantone. Francesco Gargiulo, Presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi, ha così commentato l’iniziativa: “I premi sono un riconoscimento e il nostro grazie a queste famiglie storiche della zona, da sempre impegnate per la promozione del territorio – spiega Francesco Gargiulo, Presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi – ristoranti che hanno saputo esaltare, con creatività, formazione ed innovazione, le proprie radici massesi e la cultura gastronomica del territorio, garantendo sempre servizi eccellenti e di altissima qualità”.

La Grande Cena: “La Tavola dei 300”

L’apice della manifestazione sarà giovedì 19 giugno con l’attesissima cena “La Tavola dei 300”. Per l’edizione 2025, la cornice scelta è il suggestivo borgo di Massa Centro, proprio sulla strada principale dove si erge il Municipio. L’atmosfera sarà ulteriormente impreziosita dalla presenza della cantante Monica Sarnelli, che delizierà gli ospiti con la sua voce prima e dopo la cena, preludio a una grande festa all’aperto. Tra i protagonisti di questa serata d’eccezione spiccano nomi illustri del panorama enogastronomico e giornalistico, come Fausto Arrighi, storico direttore della Guida Michelin, e i giornalisti e critici gastronomici Santa Di Salvo, Vincenzo D’Antonio (di Italia a Tavola), Giuseppe Giorgio, Luciano Pignataro e Edoardo Raspelli (nella foto).

Il menù della serata promette un’esperienza sensoriale indimenticabile: si aprirà con “la nostra interpretazione di totano e patate” come antipasto, seguito da un “risotto alla parmigiana di melanzane con praline di fiordilatte” come primo piatto. Il secondo sarà un “trancio di pesce cotto al sale con zucchine alla scapece e cialda croccante”, per poi concludere con il dessert “il sole di Massa”. Un tocco di sublime dolcezza verrà poi offerto da Alfonso Iaccarino del Don Alfonso dal 1890, in qualità di Ambasciatore ARL della cultura gastronomica massese nel mondo, con la sua frivolezza all’arancia con mousse di cioccolato bianco. La serata si chiuderà con buona musica e balli, per salutare in grande stile la seconda edizione di questo evento straordinario.

Un Omaggio alla Memoria e un Impegno per il Futuro

L’evento sarà anche un’occasione per ricordare e onorare. “Sarà l’occasione per ricordare il Sindaco Lorenzo Balducelli, che ha tanto creduto in questo progetto e ci ha accompagnato ad ogni passo – continua Francesco Gargiulo, Presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi – Ringrazio il Vice Sindaco Staiano, che la continua collaborazione, i nostri sponsor e tutti gli associati che stanno contribuendo a promuovere Massa Lubrense nel mondo, accendendo i riflettori sulla nostra identità territoriale, cultivar e bellezze paesaggistiche”. La vasta partecipazione testimonia la forza e la coesione della comunità ristorativa locale: ben 63 ristoratori di Massa Lubrense hanno aderito a questo progetto, tra cui Ristorante Pizzeria Da Francesco, Ristorante Lo Stuzzichino, Ristorante Il Cantuccio (Massa Centro e Nerano), Ristorante Albergo Le Sirene, Pappone, Ristorante La Torre One Fire, Antico Francischiello 1909 Da Peppino, Ristorante La Tavernetta, Ristorante Maria Grazia, Ristorante Il Fienile, Ristorante Mary’s Da Luigi, La Primavera, Ristopizzeria La Macina, Ristorante Riccardo Francischiello, Tutt’appost Enoteca E Wine Bar, Malibù El Gringo Pub, Ristorante Cardillo, Agriturismo Il Giardino Di Vigliano, Trattoria Eughenes, Ristorante Salvatore E Mafalda, Zaghera Cocktail & Kitchen, Hotel Ristorante Delle Palme, Ristorante Da Michele, Agriturismo Fattoria Terranova, Garden Bar, Pasta E.., Don Alfonso 1890, Ristorante Pulecenella, Yago Ristorante Pizzeria, Capitan Cook, Hotel Iaccarino, Ristorante Bar Emilia, Tonno&Campani By Gocce, Il Vespero, Ristorante Framar, Conca Del Sogno, Ristorante Pizzeria I 4 Venti, Bistrot 66, Relais Blue, Melrose Bistrot, Arthotel Villa Fiorella, Da Capuozzo L’angolo Del Mare, Ristorante Antichi Sapori, Taverna Del Capitano, Funiculi Funicula’, Africano Beach, Villarena Restaurant, La Perla, Ristorante Da Mimi’, Ristorante Pizzeria L’antico Scantinato, Ristorante Don Vito, Lo Scoglio Da Tommaso, Belmare, Braceria Macelleria The King Beef, Ristorante Pizzeria Tramonto Rosso, Jamm Bell ‘Ja, Maison Fernanda, Grace Kitchen Bar, Dal Monello, Terrazza Iride, Smeshamm, Hotel Oasi Olimpia.

Lo scorso anno, Edoardo Raspelli aveva espresso parole di grande elogio per l’organizzazione: ”Luisa Del Sorbo ha contribuito in modo determinante alla riuscita della manifestazione, nel pubblicizzare questo evento unico, nato dalla singolare e rara associazione di 60 ristoratori diversi e tutti professionali ed entusiasti. Ho approfittato, dopo decenni che non ci andavo, a provare, inaspettato, le grandi cucine della Taverna del Capitano della famiglia Caputo e del Quattro Passi della famiglia Mellino, entrambi a Nerano; pochi giorni prima ero ritornato da un altro grande come il Don Alfonso degli Iaccarino, nel cuore di Sant’Agata sui Due Golfi ma ho apprezzato la meravigliosa atmosfera familiare del Francesco, seminascosto nel largo Parrocchia di Schiazzano, e la ghiotta professionalità della Tavernetta di Marina di Puolo, per non parlare del fascino di un grande albergo come lo Iaccarino dal 1890. Tre giorni emozionanti, perfino commoventi, indimenticabili”.

Un Gesto di Solidarietà: La Beneficenza

Non da ultimo, “La Tavola dei 300” conferma il suo profondo impegno sociale. Un momento di beneficenza, curato e coordinato dal ristoratore Alfonso Caputo dell’hotel/ristorante Le Sirene di Nerano, è parte integrante dell’evento. Se lo scorso anno la kermesse permise di raccogliere 6mila euro devoluti all’Ospedale Santobono, per l’edizione 2025 sarà destinata una cospicua somma al progetto “I Bambini prima di tutto” dell’associazione “Noi Genitori di Tutti” Onlus. Questa associazione, fondata dalle madri della Terra dei Fuochi che hanno perso i propri figli a causa del cancro, si dedica ad aiutare altre madri in difficoltà e a contrastare lo smaltimento illegale dei rifiuti industriali che ha devastato il loro territorio. “Le attività sono svolte a tutela dei diritti dell’infanzia – illustra Marzia Caccioppoli, Presidente dell’associazione Noi Genitori di Tutti Onlus – In primo luogo a favore di soggetti, bambini e adulti, affetti da patologie considerate diretta conseguenza dello scempio ambientale. Il nostro obiettivo è diffondere una cultura del rispetto dell’ambiente e del territorio e dei diritti della persona. La nostra associazione è presente anche sul territorio Ligure, con soci e volontari che si occupano delle famiglie Campane che si trasferiscono a Genova per curare i loro bambini all’istituto Giannina Gaslini”. Un evento, dunque, che unisce il piacere della tavola alla nobiltà d’animo, lasciando un segno tangibile di solidarietà e speranza.