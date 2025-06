(di Katherine Puce) Il nostro modo di consumare non è più equiparabile a quello del passato. Negli ultimi decenni, infatti, siamo inevitabilmente stati travolti da un’ondata crescente di consapevolezza, sia riguardo al rispetto dei diritti umani, anche oltreoceano, sia per il pericolo rappresentato dai cambiamenti climatici. Grandi campagne internazionali, seguite da importanti movimenti sociali, ci hanno reso più consapevoli del lungo processo che precede l’acquisto dei prodotti che poi portiamo sulle nostre tavole.

I consumatori impongono un cambiamento urgente

Oggi, pur essendo “solo” consumatori, siamo sempre più parte integrante della filiera produttiva, e avanziamo richieste fondamentali, come la garanzia di pratiche lavorative etiche che proteggano i lavoratori nei paesi in via di sviluppo, in particolare nel settore agricolo, dallo sfruttamento. In più, chiediamo che lo sfruttamento non riguardi neppure i terreni. La gestione di questi ultimi, e delle risorse naturali in generale, deve essere sostenibile e responsabile.

Di fronte alla crescente domanda, le aziende hanno prontamente risposto proponendo prodotti dotati di etichette che permettano ai consumatori di assicurarsi che i prodotti siano il risultato di processi trasparenti e che riflettano un impegno concreto per l’ambiente. Anche le politiche europee hanno seguito questa direzione, con l’introduzione della Direttiva sulla Diligence Aziendale in Materia di Sostenibilità (CSDDD), proposta dalla Commissione Europea nel 2022. Una legge che obbliga le aziende a monitorare e garantire che le loro catene di approvvigionamento rispettino i diritti umani e gli standard ambientali.

Un marchio che è atto etico

In questo contesto, spinti anche da movimenti internazionali come Fairtrade, il movimento per il commercio equo e solidale, nato negli anni ’40, ma formalmente consolidato nel 1992 con la creazione del Fairtrade Labeling Organization (FLO), le aziende hanno avviato processi di certificazione per garantire pratiche commerciali più giuste. Il marchio Fairtrade, infatti, stabilisce delle linee guida precise per certificare prodotti e filiere produttive che rispondano a criteri di equità, rispetto dei diritti dei lavoratori e sostenibilità ambientale. Un aspetto distintivo di questa certificazione è il “Premio Fairtrade”, un bonus extra che i produttori possono utilizzare per finanziare progetti di sviluppo sociale e infrastrutturale nelle regioni agricole di Asia, Africa e America Latina. Questo premio può finanziare scuole, cliniche o miglioramenti agricoli.

Fairtrade e il successo del commercio equo

Attualmente, i prodotti Fairtrade sono disponibili in oltre 70 paesi. Secondo gli ultimi dati, nel 2024 oltre 300 aziende italiane, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente, importano, trasformano e distribuiscono prodotti con il proprio marchio. I prodotti contenenti almeno un ingrediente certificato hanno generato oltre 550 milioni di euro, con le banane e il cacao tra i più venduti. Inoltre, questo ha comportato un notevole aumento del “Premio Fairtrade”, con un impatto positivo per molte aziende che si sono impegnate nel commercio equo e solidale.

Dati positivi dimostrano quanto il consumatore di oggi sia diventato un attore consapevole, capace, con ogni acquisto, di influenzare positivamente il futuro di altre persone e dell’ambiente che lo circonda, agendo sempre con rispetto. Il panorama globale, quindi, non può più ignorare questa nuova realtà. I modelli di business basati su un consumo eccessivo e su pratiche di sfruttamento sono sempre più messi nell’angolo da quelle soluzioni che, anche attraverso un semplice marchio, offrono garanzie di equità e sostenibilità. Il futuro è nelle mani del consumatore, che ora detiene le redini di una rivoluzione commerciale in cui il commercio non è più separato dalla giustizia sociale.