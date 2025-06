Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) lancia “CO2 Mitigation Solutions“, un nuovo programma pensato per le imprese italiane che vogliono migliorare il loro profilo di sostenibilità e rafforzare la propria competitività sui mercati. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso della banca a supporto della transizione sostenibile delle imprese.

Un Percorso Completo per la Decarbonizzazione

Con “CO2 Mitigation Solutions”, Intesa Sanpaolo offre ai propri clienti un pacchetto di strumenti e opportunità per affrontare la sfida della decarbonizzazione. Le imprese potranno infatti:

Misurare la propria impronta di carbonio attraverso uno strumento specifico.

attraverso uno strumento specifico. Definire un percorso pluriennale di riduzione delle emissioni di CO2 in linea con scenari “science-based” (GHG protocol).

in linea con scenari “science-based” (GHG protocol). Agire concretamente basandosi su un set di proposte di interventi industriali di decarbonizzazione.

basandosi su un set di proposte di interventi industriali di decarbonizzazione. Sostenere economicamente progetti internazionali di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Questa nuova iniziativa, frutto della collaborazione tra la Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, e l’Area di Governo Chief Sustainability Officer, guidata da Paola Angeletti, amplia l’impegno di Intesa Sanpaolo per la sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alla tutela del capitale naturale e al contrasto al cambiamento climatico. L’offerta è resa possibile dalla profonda relazione tra la banca e la sua clientela, che vede Intesa Sanpaolo recepire e rispondere alla crescente attenzione delle imprese verso le buone pratiche ambientali.

Dalla Misurazione all’Azione Concreta: Il Ruolo dei Crediti di Carbonio

Il programma “CO2 Mitigation Solutions” supporterà le imprese nel loro percorso di crescita e nella valorizzazione della sostenibilità all’interno delle proprie strategie aziendali. Da un lato, metterà a disposizione uno strumento per misurare le emissioni di CO2 generate, utile a definire obiettivi e azioni di riduzione attraverso interventi sui processi aziendali. Dall’altro, offrirà alle aziende clienti la possibilità, per le emissioni residue, di accedere a crediti di carbonio certificati da standard internazionali. Questi crediti finanziano progetti ad alto impatto ambientale selezionati dalla banca, che incentivano la tutela forestale e generano importanti co-benefici in termini di biodiversità e supporto alle comunità locali.

I crediti di carbonio rappresentano, di fatto, una tonnellata di CO2 equivalente ridotta o rimossa dall’atmosfera grazie a un progetto che ha generato un impatto positivo sull’ambiente. Attraverso il loro acquisto, le imprese possono contribuire economicamente al supporto di una o più iniziative di tutela ambientale.

Progetti Internazionali Selezionati

Nello specifico, Intesa Sanpaolo ha selezionato due importanti iniziative internazionali per le aziende interessate ad agire per il clima anche oltre la propria filiera: il “Katingan Peatland Restoration and Conservation Project“, che mira a ripristinare 150mila ettari di torbiere tropicali in Indonesia, e il “Kuamut Rainforest Conservation Project“, volto a proteggere 84mila ettari di foresta pluviale degradata in Malesia.

Questa nuova iniziativa è stata realizzata con la collaborazione tecnica di Carbonsink, azienda italiana leader nella consulenza per strategie climatiche e progetti di azione climatica certificati. Hanno contribuito anche lo Studio Chiomenti come advisor legale e Bain & Company come advisor strategico.