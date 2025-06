Per coloro che vivono in condizioni di grave disagio sociale, economico, lavorativo e abitativo, arriva il servizio “Inps in rete per l’inclusione”. Questo progetto, attraverso un questionario anonimo, cerca di identificare i diritti inespressi, orientando queste persone sulle prestazioni a cui potrebbero avere diritto. Sebbene non si tratti di un simulatore di prestazioni, hanno spiegato i dirigenti dell’Istituto durante un convegno, mira a fornire un primo orientamento riguardo le prestazioni disponibili, per poi indirizzare gli utenti verso pagine informative e di servizio specifiche. A seguito di ciò, verranno verificati i requisiti effettivi.

Il questionario, anonimo e accessibile senza autenticazione, è stato progettato per supportare la rete di collaborazione dell’Inps con Anci, Caritas, Comunità di Sant’Egidio e Croce Rossa Italiana. “È uno strumento”, spiega l’Inps, “interattivo e personalizzato per aiutare il cittadino a individuare prodotti e servizi adatti, accompagnandolo in un percorso di consapevolezza, orientamento e attivazione”.

Valeria Vittimberga, “di un esperimento di proattività dell’Istituto. Andare a cercare le persone, anche quelle che hanno più difficoltà ad accedere ai nostri servizi. In molti casi, le situazioni di esclusione e di emarginazione necessitano solo di una mano tesa per poter riemergere”. Attraverso le associazioni con cui collabora, l’Inps punta quindi a raggiungere le persone più vulnerabili e identificare le prestazioni non richieste ma a cui hanno diritto.

Nella platea a cui si guarda vengono inclusi quattro principali gruppi: accanto alle categorie più deboli, come le persone senza fissa dimora, si considerano anche le donne vittime di violenza, le persone in stato di emarginazione nel mercato del lavoro e gli ex detenuti.