L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani (nella foto, il direttore generale Massimo Bray) ha presentato una novità editoriale di rilievo: il nuovo Vocabolario Treccani – Dizionario dell’italiano Treccani 100. Quest’opera, diretta da Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, si distingue per essere il primo dizionario specificamente pensato per la Generazione Alpha, rivolgendosi a ragazze e ragazzi tra i 9 e i 18 anni.

Un Dizionario Rivoluzionario per i Giovani Lettori

Con un’impostazione completamente originale, il Dizionario Treccani 100 è concepito per essere immediatamente accessibile. Evita il linguaggio tecnico, gli stereotipi, le abbreviazioni e le discriminazioni, e non si limita a fornire spiegazioni concise delle parole. Al contrario, le racconta in modo chiaro e semplice, con un andamento discorsivo che intende rispondere alle richieste e alle necessità degli studenti.

Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, direttori dell’opera e forti di una lunga esperienza lessicografica che include le ultime tre edizioni del Vocabolario Treccani, spiegano la genesi di questo progetto: “Il Vocabolario Treccani 100 – spiegano i direttori Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, alla luce di una lunga esperienza lessicografica culminata nelle ultime tre edizioni del Vocabolario Treccani – rappresenta il primo e unico esempio di dizionario pensato per una generazione, definita Alpha, che comprensibilmente ha una scarsa dimestichezza con le opere alle quali siamo stati tradizionalmente abituati, per molteplici ragioni: un lemmario ridondante, con molti tecnicismi iperspecialistici e con abbreviazioni poco trasparenti e talvolta ambigue, difficilmente comprensibili non solo per i più giovani. Abbiamo tenuto conto di una felice intuizione di Luca Serianni, che auspicava la trasformazione del dizionario classico in un libro di lettura, una sorta di dizionario d’autore”.

Chiarezza, Scorrevolezza e Inclusività

Per questo motivo, il Vocabolario – Dizionario dell’italiano Treccani 100 non si limita a spiegare le parole ma le racconta, rendendo il testo più chiaro e scorrevole. Ogni spiegazione del significato di un termine è sempre autosufficiente, eliminando la necessità per il lettore di “rimbalzare” da una voce all’altra per comprenderne il senso.

Un altro aspetto fondamentale dell’opera è l’impegno contro le discriminazioni di genere. Gli Autori sottolineano: “il Vocabolario Treccani 100, sottolineano gli Autori, lemmatizza sia la forma in -a sia la forma in -o, come accade per esempio in voci come magica, magico o notaia, notaio, in cui non si privilegia un genere rispetto all’altro ma si rispetta soltanto l’ordine alfabetico.”

Il nuovo Dizionario dell’Italiano Treccani 100 è stato realizzato con un metodo completamente originale, pensato per essere utile a lettrici e lettori di ogni età, ma soprattutto ai giovani della scuola secondaria di primo e secondo grado. Negli esempi riportati, i ragazzi troveranno a cucinare o a stirare, a dirigere un ufficio o a leggere un quotidiano indifferentemente donne, uomini e, più in generale, persone. Inoltre, il dizionario segnalerà in modo specifico quelle parole e quei modi di dire che ledono la dignità degli individui, etichettandoli come voci offensive o violente, o come residui di una mentalità appartenente al passato.