Con un annuncio che sottolinea la sua crescita nel settore della comunicazione digitale, Eprcomunicazione S.p.A., nella foto l’a.d. Daniele Albanese, società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e associata UNA, ha reso noto di essersi aggiudicata un’importante gara. L’operazione riguarda un servizio di social listening e monitoraggio delle conversazioni online per un significativo ente territoriale.

Un Nuovo Vantaggio Competitivo

Il progetto, attualmente in fase di contrattualizzazione, prevede un valore stimato di 39.600 euro per il 2025, per poi salire a 67.800 euro sia per il 2026 che per il 2027, raggiungendo così un totale di oltre 175.000 euro. Questa aggiudicazione non è un episodio isolato per Eprcomunicazione, che in questa prima parte dell’anno ha già siglato commesse simili.

L’acquisizione di questa commessa rafforza ulteriormente il posizionamento del Gruppo, aggiungendo al suo ventaglio di servizi una nuova e cruciale area di specializzazione: quella del social listening e dell’analisi dei dati. Questa capacità permette di intercettare e interpretare le dinamiche delle conversazioni online, un’abilità sempre più richiesta nel panorama della comunicazione moderna.

Prospettive di Crescita e Rafforzamento

L’abilità di monitorare e analizzare il sentiment e le tendenze che emergono dai social media e dalle piattaforme digitali è diventata un pilastro fondamentale per gli enti e le aziende che desiderano comprendere a fondo la propria audience e ottimizzare le proprie strategie. Per Eprcomunicazione, l’espansione in questo settore non solo consolida il suo ruolo di attore chiave nel mercato delle relazioni pubbliche e della comunicazione digitale, ma apre anche nuove prospettive di sviluppo e di partnership future.